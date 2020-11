„Hey Kas­perl“, was für eine tol­le Akti­on mit der Gemein­de Frensdorf…

Die Jugend­ar­beit JAM Frens­dorf orga­ni­sier­te in Zusam­men­ar­beit mit der Gemein­de Frens­dorf einen Auf­tritt des Bam­ber­ger Kas­per­les für den 31.10.2020 in der Schul­sport­hal­le Frens­dorf . Lei­der stie­gen in der Woche zuvor die Zah­len der Coro­na infi­zier­ter Per­so­nen ste­tig an. Dies führ­te dazu, dass wir in Abspra­che mit Flo­ri­an Herrn­le­ben (Bam­ber­ger Kas­perl) und der Gemein­de Frens­dorf die Ver­an­stal­tung vor­sorg­lich absagten.

Aller­dings woll­te die Jugend­ar­beit trotz­dem etwas für die Kin­der und die Fami­li­en bie­ten. Der Bam­ber­ger Kas­perl kam auf die Idee, anstel­le sei­nes Auf­trit­tes, die Kin­der mit einer Hör­spiel-CD zu beglücken. 100 Stück gibt nun die Jugend­ar­beit Frens­dorf unter Ein­hal­tung der Abstands­re­ge­lung und Mas­ken­pflicht den Kids auf dem Außen­ge­län­de der jewei­li­gen Treffs in den ent­spre­chen­den Orts­tei­len Herrns­dorf, Reun­dorf, Vor­ra und Frens­dorf am 5./6. Novem­ber 2020 aus.

Die Kin­der wur­den infor­miert, dass sich der Bam­ber­ger Kas­perl über etwas Selbst­ge­ba­stel­tes oder gemal­tes sehr freu­en wür­de. Ein gro­ßer Dank gilt der Gemein­de Frens­dorf, die die finan­zi­el­len Mit­tel für die­se Akti­on zur Ver­fü­gung stellt.

Wei­te­re Infos zur Jugend­ar­beit JAM Frens­dorf auf www​.face​book​.com/​K​oJu Frens­dorf oder auf Insta­gram: jam_frensdorf