Auf­grund einer Ände­rung in der Tou­ren­pla­nung kann es am Don­ners­tag, 05.11.2020, zu Ver­zö­ge­run­gen bei der Abfuhr der Gel­ben Säcke im Gemein­de­ge­biet Herolds­bach sowie in Hau­sen kommen.

Nicht abge­hol­te Gel­be Säcke wer­den am Frei­tag (06.11.), bzw. spä­te­stens am Sams­tag (07.11.) abgeholt.