Die Bau­ar­bei­ten an der neu­en Kreis­ver­kehrs­an­la­ge in St. Johan­nis ste­hen kurz vor dem Abschluss – und wer­den damit vier Wochen frü­her fer­tig, als ursprüng­lich geplant. Die Asphal­tie­rung wird im Lau­fe des heu­ti­gen Diens­tags abge­schlos­sen, im Anschluss ste­hen noch Rest­ar­bei­ten sowie die Mar­kie­rung der Fahr­bahn an. Die Ver­kehrs­frei­ga­be für den Kreis­ver­kehr erfolgt im Lau­fe des Don­ners­tags, 5. Novem­ber. Der städ­ti­sche Lini­en­bus­ver­kehr fährt die Hal­te­stel­le Och­sen­hut plan­mä­ßig wie­der ab Mon­tag, 9. Novem­ber, an. Ab die­sem Zeit­punkt ent­fal­len auch die Ersatzhaltestellen.