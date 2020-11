Wie stolz macht es die Kin­der jedes Jahr, ihre selbst geba­stel­ten Later­nen aus­zu­füh­ren. Da in die­sem Jahr auch kei­ne Later­nen­um­zü­ge statt­fin­den wer­den, fällt die­se Tra­di­ti­on für die Kin­der lei­der auch weg.

Das Cobur­ger City­ma­nage­ment wur­de auf die Akti­on „Later­nen Fen­ster“ auf­merk­sam und hat sie für den Ein­zel­han­del in Coburg sofort umge­setzt. Von den Kin­der­gär­ten Prin­zes­sin Sybil­la in Cor­ten­dorf, HUK Wusel­wald, Mari­en­schu­le, Tau­send­füß­ler und Kin­der­haus Regen­bo­gen in Unter­sie­mau wur­den flei­ßig Later­nen geba­stelt und wer­den ab 05.11. die Schau­fen­ster ver­schie­de­ner Ein­zel­händ­ler in der Cobur­ger Innen­stadt zie­ren. So kön­nen die Kin­der ihre geba­stel­ten Later­nen bei einem Spa­zier­gang durch die Cobur­ger Innen­stadt bewun­dern. Aber nicht nur das: die Later­nen wer­den auch von all den Men­schen bestaunt, die die Cobur­ger Innen­stadt besuchen.

Doch ganz im Sin­ne von St. Mar­tin wol­len wir mit Hil­fe der Later­nen Hoff­nung schen­ken, in die­ser schwie­ri­gen Zeit. Die Later­nen sol­len auch ein Stück Zusam­men­halt sym­bo­li­sie­ren. Im Früh­jahr waren es die Regen­bö­gen, im Herbst sind es die Laternen.

Machen auch Sie mit! Basteln Sie Later­nen mit Ihren Kin­dern und hän­gen Sie zuhau­se ins Fen­ster. Jeder der vor­bei­geht kann sie sehen.