LKR. COBURG / OBER­FRAN­KEN. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de gin­gen erneut meh­re­re Anru­fe fal­scher Micro­soft-Mit­ar­bei­ter im Stadt­ge­biet und Land­kreis Coburg ein, in denen die Opfer dazu gebracht wur­den, den Betrü­gern Zugriff auf ihren Com­pu­tern zu gewäh­ren und dadurch an die Bank­da­ten der Ange­ru­fe­nen zu gelan­gen. Die ober­frän­ki­sche Poli­zei warnt aus­drück­lich vor die­ser Masche.

Die oft­mals eng­lisch oder gebro­chen deutsch spre­chen­den Betrü­ger rufen ahnungs­lo­se Bür­ger mit oft nicht exi­sten­ten Num­mern an und täu­schen am Tele­fon vor, für die Fir­ma Micro­soft tätig zu sein. Die Anru­fer wer­den davon über­zeugt ein Pro­gramm zur Fern­war­tung her­un­ter­zu­la­den, mit­hil­fe des­sen angeb­li­che Feh­ler und Viren auf dem Com­pu­ter auf­ge­zeigt und beho­ben wer­den könn­ten. Las­sen sich die Opfer dar­auf ein, gelingt es den Betrü­gern auf gespei­cher­te Daten des Com­pu­ters zuzu­grei­fen und ins­be­son­de­re mit Bank- oder Kre­dit­kar­ten­da­ten online Trans­ak­tio­nen durchzuführen.

Der ent­stan­de­ne Scha­den durch die kri­mi­nel­len Machen­schaf­ten, allein am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de, beläuft sich bereits auf einen nied­ri­gen vier­stel­li­gen Betrag.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei rät daher: