Kulm­bach, 02.11.2020 (Stand 14:00 Uhr): Heu­te wur­den sechs wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Die Gesamt­zahl der nach­ge­wie­se­nen COVID-19-Infek­tio­nen beträgt damit zum jet­zi­gen Zeit­punkt 559. Von die­sen Fäl­len gel­ten inzwi­schen 368 wie­der als gene­sen. Unter Berück­sich­ti­gung der 11 Ver­stor­be­nen liegt die Anzahl der aktu­ell im Land­kreis infi­zier­ten Per­so­nen bei 180.

Von den aktiv Infi­zier­ten fal­len 140 Fäl­le in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 195,62. Ein­schließ­lich der aktu­ell infi­zier­ten Per­so­nen befin­den sich der­zeit 1.098 Land­kreis­bür­ger/-innen in Quarantäne.

Im Kli­ni­kum Kulm­bach wer­den der­zeit vier Pati­en­ten sta­tio­när betreut, einer davon inten­siv. Einer der sta­tio­när betreu­ten Pati­en­ten hat sei­nen Wohn­sitz außer­halb des Landkreises.

Die Bun­des­kanz­le­rin und die Regie­rungs­chefin­nen und Regie­rungs­chefs der Län­der haben am 28.10.2020 beschlos­sen, deutsch­land­weit abge­stimm­te und über­all ein­heit­lich durch­zu­füh­ren­de Maß­nah­men zu tref­fen. Die von der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung in der Kabi­netts­sit­zung am 29.10.2020 fest­ge­leg­ten Rege­lun­gen für den Frei­staat Bay­ern wur­den durch die umge­setzt. Die Ach­te Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung (8. BayIfSMV) vom 30.10.2020 ist heu­te in Kraft getre­ten. Sie ist auf der Home­page des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge (https://​www​.stmgp​.bay​ern​.de) abruf­bar.