Bam­berg – Zum Beginn des Monats Novem­ber hat die Zahl der aktiv Infi­zier­ten in Stadt und Land­kreis Bam­berg mit 401 einen neu­en Rekord­wert erreicht. So vie­le nach­ge­wie­se­ne Infek­tio­nen gab es seit Beginn der Pan­de­mie noch nicht. Der neue Höchst­wert wur­de erreicht, nach­dem am Wochen­en­de 110 Neu­in­fek­tio­nen gemel­det wur­den. 169 Infi­zier­te gibt es in der Stadt, 232 im Landkreis.