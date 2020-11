BAY­REUTH – Am Don­ners­tag, 5. Novem­ber, jährt sich zum 75. Mal der Todes­tag des kom­mis­sa­ri­schen Ober­bür­ger­mei­sters der Stadt Bay­reuth, Dr. Joseph Kau­per. Der Rechts­an­walt und gebür­ti­ge Bay­reu­ther wur­de von der dama­li­gen US-Mili­tär­re­gie­rung in der ame­ri­ka­ni­schen Besat­zungs­zo­ne am 24. Mai 1945 zum Ober­bür­ger­mei­ster sei­ner Hei­mat­stadt ernannt. Am 5. Novem­ber des glei­chen Jah­res starb er im Alter von 46 Jah­ren bei einem Ver­kehrs­un­fall. Die Stadt Bay­reuth wird zum Geden­ken an Dr. Kau­per an sei­ner Grab­stät­te auf dem Fried­hof St. Geor­gen einen Kranz niederlegen.