Mit dem Beginn des „Lock­down light“ oder „Lock­down 2.0“ am heu­ti­gen Mon­tag stellt sich für vie­le die Fra­ge, wie sich die bis­her in Bay­ern gel­ten­den „Ampel­re­ge­lun­gen“ in die neue Syste­ma­tik ein­fü­gen. Die Ant­wort dazu in Kurz­fas­sung: Die Ampel hat Pause.

Im Ein­zel­nen stellt es sich so dar:

Die Ach­te Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung (8. BayIfSMV) gilt vom 2. Novem­ber 2020 bis Ende Novem­ber 2020; sie setzt die Sieb­te Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung (7. BayIfSMV) außer Kraft.

Sprich, die in der 7. BayIfSMV in den Para­gra­phen 24,25,26 beschrie­be­nen Maß­nah­men für die Sie­ben-Tage-Inzi­den­zen grö­ßer 35, grö­ßer 50, grö­ßer 100 wer­den nicht mehr erwähnt. Grund: Die in der 8. BayIfSMV ver­ab­schie­de­ten Maß­nah­men gehen in vie­len Berei­chen wei­ter als die Rege­lun­gen der soge­nann­ten Coro­na-Ampel; ledig­lich Para­graph 24 der 8. BayIfSMV ent­hält eini­ge Rege­lun­gen der alten Inzi­denz >50.

Zusätz­lich zu der 8. BayIfSMV gel­ten die All­ge­mein­ver­fü­gun­gen der Stadt Bam­berg bzgl. der Mas­ken­pflicht auf stark fre­quen­tier­ten Plät­zen, zum Ver­bot des Außer-Haus-Ver­kaufs alko­ho­li­scher Geträn­ke in den defi­nier­ten Berei­chen und Zei­ten, sowie die All­ge­mein­ver­fü­gung zur Pfle­ge (so lan­ge wie angegeben).