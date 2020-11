Portrait von Bayreuths ehemaliger Oberbürgermeisterin Merk-Erbe enthüllt

Ein Por­trait der ehe­ma­li­gen Bay­reu­ther Ober­bür­ger­mei­ste­rin Bri­git­te Merk-Erbe ergänzt ab sofort die Gale­rie der Bay­reu­ther Stadt­ober­häup­ter im Gro­ßen Foy­er des Neu­en Rat­hau­ses. Dort fand jetzt die offi­zi­el­le Über­ga­be des von der Stadt anläss­lich des Aus­schei­dens Merk-Erbes aus dem Amt in Auf­trag gege­be­nen Gemäl­des statt. Gemalt wur­de es auf Merk-Erbes Wunsch hin von dem gebür­ti­gen Bay­reu­ther H.D. Tyl­le. Der frei schaf­fen­de Künst­ler wuchs in Bay­reuth auf und mach­te am Graf-Mün­ster-Gym­na­si­um sein Abitur. Heu­te lebt und arbei­tet Tyl­le in Kas­sel, Mün­chen und Milwaukee/​USA. Sein künst­le­ri­scher Schwer­punkt liegt in rea­li­sti­schen Gemäl­den aus der Arbeits­welt und Landschaften.

Das Por­trait reiht sich ein in eine Bil­der­se­rie, die die Bay­reu­ther Stadt­ober­häup­ter der Nach­kriegs­zeit zeigt – ange­fan­gen mit Hans Roll­wa­gen (1948 – 1958), über Hans-Wal­ter Wild (1958 – 1988) und Dr. Die­ter Mronz (1998 – 2006) bis hin zu Dr. Micha­el Hohl (2006 – 2012) und nun Bri­git­te Merk-Erbe (2012 – 2020).