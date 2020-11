LIT­ZEN­DORF, LKR. BAM­BERG. Ein 36-Jäh­ri­ger lei­ste­te am Frei­tag­abend nach einem Ver­kehrs­un­fall unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss Wider­stand gegen Poli­zei­be­am­te und ver­letz­te und belei­dig­te die­se dabei. Zudem ver­such­te er, die Dienst­pi­sto­le eines Poli­zei­be­am­ten an sich zu neh­men. Der am näch­sten Tag auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erlas­se­ne Haft­be­fehl gegen den Beschul­dig­ten wur­de gegen Auf­la­gen außer Voll­zug gesetzt.

Am Frei­tag, kurz nach 17.15 Uhr, stieß der 38-jäh­ri­ge Beschul­dig­te in Lit­zen­dorf, Orts­teil Pödel­dorf, beim Aus­par­ken sei­nes Jeeps gegen ein vor­bei­fah­ren­des Auto. Gegen­über den von ande­ren Unfall­be­tei­lig­ten her­bei­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten zeig­te sich der offen­sicht­lich alko­ho­li­sier­te Mann unein­sich­tig, schrie her­um und lei­ste­te den Auf­for­de­run­gen der Poli­zi­sten kei­ne Fol­ge. Da der Beschul­dig­te mit einem Atem­al­ko­hol­test sowie der erfor­der­li­chen Blut­ent­nah­me nicht ein­ver­stan­den war und sich nicht beru­hi­gen ließ, muss­ten ihn die Beam­ten schließ­lich zu Boden brin­gen, um ihm die Hand­fes­seln anzu­le­gen. Dabei lei­ste­te der Mann erheb­li­chen Wider­stand, schlug und trat um sich und ver­such­te, letzt­lich erfolg­los, die Dienst­pi­sto­le eines Poli­zi­sten aus dem Hol­ster zu rei­ßen. Zwei Poli­zei­be­am­te erlit­ten hier­bei Ver­let­zun­gen am Bauch bezie­hungs­wei­se an der Hand. Des Wei­te­ren belei­dig­te der 38-Jäh­ri­ge die Ein­satz­kräf­te wiederholt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm in Abstim­mung mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg die Ermitt­lun­gen wegen Wider­stan­des und tät­li­chen Angriffs gegen Voll­streckungs­be­am­te, Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung sowie Gefähr­dung des Straßenverkehrs.