Mit­tel­fran­ken (ots) – Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de (31.10./01.11.2020) führ­te die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei zahl­rei­che Kon­trol­len hin­sicht­lich der aktu­ell gel­ten­den infek­ti­ons­schutz­recht­li­chen Bestim­mun­gen durch. Zusam­men­fas­send kann

eine posi­ti­ve Bilanz gezo­gen werden.

Im genann­ten Zeit­raum wur­den ins­ge­samt rund 2600 Kon­trol­len durch­ge­führt. Hier­un­ter fal­len bei­spiels­wei­se Über­prü­fun­gen der Mas­ken­pflicht, Kon­takt­be­schrän­kun­gen im öffent­li­chen und pri­va­ten Bereich oder die Ein­hal­tung des Alko­hol­ver­bots auf öffent­li­chen Plätzen.

Ins­ge­samt wur­den durch die Beam­ten cir­ca 1.600 Ver­stö­ße fest­ge­stellt. Hier­von wur­den rund 350 in Form einer Anzei­ge geahn­det. In 30 Fäl­len wur­den Per­so­nen wegen eines nicht getra­ge­nen Mund-Nasen-Schut­zes gebüh­ren­pflich­tig verwarnt.

Zusam­men­fas­send kann fest­ge­stellt wer­den, dass sich der über­wie­gen­de Teil der Bevöl­ke­rung an die Vor­ga­ben hält und auch bei fest­ge­stell­ten Ver­stö­ßen ein­sich­tig und koope­ra­tiv ist.

Den weit­aus gerin­ge­ren Teil stel­len Per­so­nen dar, die die Beschrän­kun­gen igno­rie­ren und sich unbe­lehr­bar zeigen.

So muss­te die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei auch am Wochen­en­de diver­se Men­schen­an­samm­lun­gen – sowohl im öffent­li­chen wie auch im pri­va­ten Bereich – auf­lö­sen. Dies ging in den über­wie­gen­den Fäl­len voll­kom­men fried­lich vonstatten.

Gegen die uner­laubt Anwe­sen­den wer­den Anzei­gen gem. dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz erstattet.