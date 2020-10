Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach

Ver­kehrs­un­fall­flucht von Zeu­gen beob­ach­tet

Her­zo­gen­au­rach – Am Frei­tag­vor­mit­tag tou­chier­te der Fah­rer eines Pkw beim Aus­par­ken auf dem Park-platz eines Sport-Out­lets im Olym­pia­ring ein gepark­tes Fahr­zeug. Anschlie­ßend ent­fern­te er sich von der Unfallört­lich­keit, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Ein unbe­tei­lig­ter Zeu­ge konn­te den Vor­fall beob­ach­ten und das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­chers notie­ren. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren auf Grund der Ver­kehrs­un­fall­flucht.

Ver­kehrs­un­fall­flucht – Zeu­gen gesucht

Her­zo­gen­au­rach – Ein in der Tuchen­ba­cher Stra­ße im Her­zo­gen­au­ra­cher Stadt­teil Nie­dern­dorf gepark­ter Pkw wur­de am Don­ners­tag­abend zwi­schen 18 und 20 Uhr von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren. Hier­bei wur­de das gepark­te Fahr­zeug beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich im Anschluss von der Unfallört­lich­keit, ohne sei­ner gesetz­li­chen Mel­de­pflicht nach­ge­kom­men zu sein. Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall­her­gang oder zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach (09132/78090) in Ver­bin­dung zu set­zen.

Bei Kon­trol­le Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den

Heß­dorf – Am Sams­tag wur­den gegen 1 Uhr zwei Per­so­nen, die sich an einer Bus­hal­te­stel­le Am See-bach auf­hiel­ten, einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te bei einer der Per­so­nen eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den. Das Betäu­bungs­mit­tel wur­de sicher­ge­stellt und ein Straf­ver­fah­ren auf Grund eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­set­zes ein­ge­lei­tet.