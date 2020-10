Am Frei­tag, den 20.November, haben Eltern und Ange­hö­ri­ge von Ster­nen­kin­dern am neu­en Fried­hof, Forch­heim, Heim­gar­ten­stra­ße, von 15.30 Uhr – bis ca. 17 Uhr die Mög­lich­keit in aller Stil­le Abschied von ihrem Kind zu neh­men. Das Team der kath. und evan­ge­li­schen Kran­ken­haus­seel­sor­ge des Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz bie­tet hier­bei aus­rei­chend Raum und Zeit für per­sön­li­che Trau­er an.

Alle vor­ge­ge­be­nen Hygie­ne­maß­nah­men wer­den aus­rei­chend beach­tet, es wird um Mund-Nasen­schutz gebe­ten. Bei Fra­gen vor­ab, wen­den Sie sich an Frau Krel­ler vom Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, Tel. 09191/610 15 015.

Es ergeht herz­li­che Ein­la­dung!