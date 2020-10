Dr. Gün­ter Heß, Vor­sit­zen­der des Diö­ze­san­rats, wur­de in der Voll­ver­samm­lung am 17. 10. 2020 in das Zen­tral­ko­mi­tee der Katho­li­ken gewählt. Er löst Franz Eller ab, der die baye­ri­schen Bis­tü­mer im Boni­fa­ti­us­rat des Boni­fa­ti­us­werks ver­tritt und in die­ser Funk­ti­on ins Lan­des­ko­mi­tee der Katho­li­ken in Bay­ern beru­fen wur­de.

Das Boni­fa­ti­us­werk der deut­schen Katho­li­ken e. V. ist ein katho­li­sches Hilfs­werk für die Unter­stüt­zung der Seel­sor­ge in den Dia­spora­re­gio­nen in Deutsch­land, Nord­eu­ro­pa und dem Bal­ti­kum. Den Auf­trag dafür hat das Spen­den­hilfs­werk von der Deut­schen Bischofs­kon­fe­renz. Das Boni­fa­ti­us­werk setzt sich zum Ziel, den mis­sio­na­ri­schen Auf­trag der katho­li­schen Kir­che dort zu unter­stüt­zen, wo Katho­li­ken in einem mehr­heit­lich glau­bens­frem­den und zuneh­mend ungläu­bi­gen Umfeld leben. Gegrün­det wur­de das Boni­fa­ti­us­werk im Jahr 1849 wäh­rend des drit­ten Katho­li­ken­ta­ges in Regens­burg. (nach wiki­pe­dia)