Arbeits­welt und Behin­de­rung

Das Inklu­si­ons­amt der Lan­des­be­hör­de Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS) hat sein neu­es Kurs­pro­gramm ver­öf­fent­licht. Alle baye­ri­schen Schwer­be­hin­der­ten­ver­tre­tun­gen, die Betriebs- und Per­so­nal­rä­te, aber auch Arbeit­ge­ber und ihre Inklu­si­ons­be­auf­trag­ten kön­nen ihre Kur­se für das Jahr 2021 ab sofort online buchen.

„Die Inklu­si­on von Men­schen mit Han­di­cap in Betrieb ist gera­de auch in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie wich­tig“, so Dr. Nor­bert Koll­mer; Prä­si­dent des ZBFS in Bay­reuth. Men­schen mit Behin­de­rung arbei­ten in fast allen Betrie­ben und Dienst­stel­len des ersten Arbeits­mark­tes. Das Pro­gramm rich­tet sich ins­be­son­de­re an Schwer­be­hin­der­ten­ver­tre­tun­gen. Sie haben als Ver­trau­ens­per­so­nen die Kern­auf­ga­be, den Men­schen in den Betrie­ben hel­fend und bera­tend zur Sei­te zu ste­hen.

„In unse­ren Kur­sen ver­mit­teln wir das Know­How, was für die Inklu­si­on von Men­schen mit Behin­de­rung am Arbeits­platz wich­tig ist“, erklärt Wal­ter Oer­tel, der Lei­ter des Inklu­si­ons­amts im ZBFS. „Neben dem Wis­sen, das wir in den Kur­sen wei­ter­ge­ben, pro­fi­tie­ren die Teil­neh­men­den auch vom per­sön­li­chen Kon­takt zu den Prak­ti­kern des Inklu­si­ons­am­tes.“

„Aktu­ell muss­ten wir die Kur­se auf­grund der hohen Coro­na-Infek­ti­ons­zah­len in ganz Bay­ern bis zum Ende des Jah­res absa­gen“, ergänzt Wal­ter Oer­tel. „Sobald die Situa­ti­on es wie­der zulässt, wer­den wir den Semi­nar­be­trieb selbst­ver­ständ­lich wie­der auf­neh­men!“

Was ist noch wich­tig?

Die Kur­se fin­den in allen Regie­rungs­be­zir­ken Bay­erns statt und sind für die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer kosten­frei.

Der Papier­ver­sand des Kurs­pro­gram­mes star­te­te eben­falls die­se Woche.

Das Pro­gramm fin­den Sie hier: www​.kur​se​-inklu​si​ons​amt​-bay​ern​.de

Wei­te­rer Infos zum Inklu­si­ons­amt und zum ZBFS gibt es unter www​.zbfs​.bay​ern​.de.