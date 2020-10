Die Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kro­nach teilt mit dass die Auf­füh­run­gen der Kam­mer­thea­ter­ta­ge am 07. und 08.11.2020 auf­grund der Coro­na-Bestim­mun­gen, die am 02.11.2020 in Kraft tre­ten, nicht statt­fin­den kön­nen. Es wer­den aber in jedem Fall Ersatz­ter­mi­ne ange­bo­ten. Genaue­re Infor­ma­tio­nen hier­zu fol­gen. Die Tickets behal­ten ihre Gül­tig­keit. Natür­lich besteht auch die Mög­lich­keit, die Ein­tritts­kar­ten zurück­zu­ge­ben. Hier­für schicken Sie uns bit­te Ihre Kar­ten auf dem Post­weg – zusam­men mit Ihrer Bank­ver­bin­dung – zu.

Unse­re Anschrift lau­tet: Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kro­nach · Markt­platz 5 · 96317 Kro­nach

Auch der kom­plet­te Füh­rungs­be­trieb des Tou­ris­mus- und Ver­an­stal­tungs­be­trie­bes wird ab 02.11.2020 bis min­de­stens bis Ende Novem­ber ein­ge­stellt.

Beach­ten Sie außer­dem, dass die Festung Rosen­berg am kom­men­den Sonn­tag auf­grund des Fei­er­ta­ges geschlos­sen bleibt und ab Novem­ber die bekann­ten Win­ter­öff­nungs­zei­ten in Kraft tre­ten.

Eben­so ent­fal­len die bei­den Zusatz­ter­mi­ne der Hein­rich Schrei­ber Stadt­spa­zier­gän­ge am 14. und 15.11.2020.