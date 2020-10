„Neue Kreu­zung erhöht Ver­kehrs­si­cher­heit“ – Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner infor­miert sich mit MdB Emmi Zeul­ner und Bau­di­rek­to­rin Kat­rin Roth vor Ort

„Die Orts­um­ge­hung von Mod­schie­del wird die Lebens­qua­li­tät erheb­lich ver­bes­sern und die Ver­kehrs­si­cher­heit erhö­hen. Die Umge­stal­tung der Ein­mün­dung der neu­en Kreis­stra­ße LIF 12 in die Staats­stra­ße 2190 ist ein wesent­li­cher Bei­trag dazu“, beton­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei einem Orts­ter­min mit Bau­di­rek­to­rin Kat­rin Roth vom Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg, der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Emmi Zeul­ner, dem Zwei­ten Weis­mai­ner Bür­ger­mei­ster Mat­thi­as Mül­ler, dem Lei­ter des Kreis­bau­hofs, Hei­ko Tre­mel, und Ver­tre­tern der Bau aus­füh­ren­den Fir­ma mit Geschäfts­füh­rer Peter Dechant. Allen sag­te der Land­rat herz­li­chen Dank für die Unter­stüt­zung und die gute Zusam­men­ar­beit.

2,9 Mil­lio­nen Zuschuss vom Frei­staat

Gute Nach­rich­ten erhielt der Land­kreis Lich­ten­fels am Don­ners­tag hin­sicht­lich der Finan­zie­rung der Orts­um­ge­hung aus dem Baye­ri­schen Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um: Laut Ver­kehrs­mi­ni­ste­rin Ker­stin Schrey­er unter­stützt der Frei­staat den Land­kreis beim Bau der Orts­um­ge­hung Mod­schie­del mit der maxi­ma­len För­der­sum­me nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz mit 2,9 Mil­lio­nen Euro. Die Gesamt­ko­sten für die 1,5 Kilo­me­ter lan­ge Orts­um­ge­hung von Mod­schie­del lie­gen bei mehr als 5,7 Mil­lio­nen Euro. „Über die­se hohe För­de­rung freu­en wir uns in die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten ganz beson­ders“, betont Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner und ver­weist auf die Bedeu­tung der Orts­um­ge­hun­gen.

Die Kreis­stra­ße LIF 12 ver­bin­det die Orts­tei­le Mod­schie­del, Wun­ken­dorf und Wohn­sig mit der Stadt Weis­main. Sie ist eine wich­ti­ge Zubrin­ger­stra­ße zum über­ört­li­chen Ver­kehrs­netz und soll laut Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um zur Staats­stra­ße auf­ge­stuft wer­den, um den Schwer­ver­kehr zu ver­la­gern, der bis­lang durch das land­schaft­lich wert­vol­le Klein­zie­gen­fel­der Tal rollt. Nach der Orts­um­ge­hung Weis­main wird mit der Orts­um­ge­hung Mod­schie­del nun ein wei­te­rer Teil eines Ver­kehrs­kon­zepts zur Ent­la­stung der betrof­fe­nen Gemein­den vom Durch­gangs­ver­kehr ver­wirk­licht.

Deut­li­cher Bür­ger­wunsch

„Mit der Ver­le­gung der Ein­mün­dung der Kreis­stra­ße LIF 12 in die Staatstra­ße St 2190 süd­lich von Mod­schie­del schaf­fen wir eine über­sicht­li­che Ein­mün­dung und lei­sten damit einen wich­ti­gen Bei­trag zur Erhö­hung der Ver­kehrs­si­cher­heit“, unter­streicht auch Bau­di­rek­to­rin Kat­rin Roth. Der Land­rat zeig­te sich sehr erfreut, dass die­ser gefähr­li­che Ein­mün­dungs­be­reich in Zusam­men­ar­beit mit dem Staat­li­chen Bau­amt umge­baut wer­den kann.

Der Umbau der Ein­mün­dung sei ein deut­li­cher Bür­ger­wunsch bei den Orts­ver­samm­lun­gen zur neu­en Orts­um­ge­hung gewe­sen, erin­ner­te er. In Zusam­men­ar­beit mit dem Staat­li­chen Bau­amt, Stadt­rat Weis­main und Kreis­tag Lich­ten­fels sei eine sinn­vol­le Lösung ent­stan­den, so Meiß­ner. Wie Hei­ko Tre­mel erläu­ter­te, wer­den durch die Ver­le­gung der Ein­mün­dung die Sicht­wei­ten ver­bes­sert wer­den. Ein Fahr­bahn­tei­ler hilft bei der Ori­en­tie­rung und dient der Ver­kehrs­si­cher­heit. Das Wege­kreuz, das an der alten Kreu­zung stand, wird ver­setzt.

Die Orts­um­fah­rung Mod­schie­del im Zuge der LIF 12 ist eine Maß­nah­me des Land­krei­ses Lich­ten­fels. Koor­di­niert wird die­se vom Kreis­bau­hof. Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg ist betei­ligt, weil die LIF 12 in die St 2190 süd­lich Mod­schie­del ein­mün­det und die­se Ein­mün­dung im Zuge der Maß­nah­me aus Grün­den der Ver­kehrs­si­cher­heit ver­legt und aus­ge­baut wird. Finan­ziert wird die Maß­nah­me vom Land­kreis Lich­ten­fels, der dafür Zuwen­dun­gen vom Frei­staat Bay­ern und von der Regie­rung von Ober­fran­ken erhält.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg ist nur bei der Ein­mün­dung nach Kreu­zungs­recht kosten­be­tei­ligt. Die Kosten allein für die Ver­le­gung und den Aus­bau der Ein­mün­dung, samt Anpas­sungs­maß­nah­men im land­wirt­schaft­li­chen Wege­netz und son­sti­ger beglei­ten­der Maß­nah­men betra­gen (nach Stand zum Abschluss der Kreu­zungs­ver­ein­ba­rung) ins­ge­samt 1.263.000 Euro. Davon trägt das Staat­li­che Bau­amt 842.421 Euro, der Land­kreis 420.579 Euro.

Pla­nung reicht bis ins Jahr 1996

Wie der Lei­ter des Kreis­bau­hofs, Hei­ko Tre­mel, erläu­ter­te, hat die Orts­um­ge­hung eine Gesamt­län­ge von ca. 1,5 Kilo­me­ter, der Umbau des Kreu­zungs­be­reichs mit der Staatstra­ße 2190 umfasst 0,6 Kilo­me­ter. Über 20 Jah­re Arbeit stecken in der Orts­um­fah­rung, deren Pla­nungs­ur­sprün­ge bis ins Jahr 1996 zurück­zu­füh­ren sind, infor­mier­te Land­rat Meiß­ner wei­ter.

Mit dem Bau der Umge­hung von Weis­main habe die Stadt Weis­main zusam­men mit dem Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg den ersten Abschnitt der geplan­ten Ver­kehrs­ver­la­ge­rung aus dem Klein­zie­gen­fel­der Tal zur Auto­bahn A 70 ver­wirk­licht. In der Fol­ge galt es, das näch­ste Puz­zle­teil die­ses Ver­kehrs­kon­zep­tes zu einer ziel­füh­ren­den und rea­li­sier­ba­ren Lösung zu füh­ren: die Orts­um­ge­hung von Mod­schie­del.

Seit etwa sechs Jah­ren wur­de die Pla­nung für die­se Umfah­rung inten­siv vor­an­ge­trie­ben und war für vie­le Betei­lig­te auch eine Gedulds­pro­be, sag­te Meiß­ner. Der ersten Bür­ger­ver­samm­lung im April 2015 folg­ten vie­le not­wen­di­ge und sinn­vol­le Abstim­mun­gen mit allen Betei­lig­ten. Bau­be­ginn war schließ­lich am 18. Mai 2020.

Natur­schutz hat hohen Stel­len­wert

Der Land­rat macht deut­lich, dass sich durch die Umge­hung die Lebens­qua­li­tät in Mod­schie­del, die Ver­kehrs­si­cher­heit und die Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten ver­bes­sern wer­den. Das Bau­pro­jekt sei im Vor­feld eng mit der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt abge­stimmt wor­den. Bei den Pla­nun­gen habe man gro­ßen Wert dar­auf gelegt, im Ein­klang mit der Natur zu pla­nen, was auch gut gelun­gen sei.

Über den Bau­fort­schritt unter­rich­te­te vor Ort Alex­an­der Dau­er, Abtei­lungs­lei­ter Tief­bau der Bau aus­füh­ren­den Fir­ma Dechant. Der Bau der Umge­hungs­stra­ße Mod­schie­del sei in acht Bau­ab­schnit­te geglie­dert. Die bei­den ersten sei­en bereits abge­schlos­sen, die Fer­tig­stel­lung des drit­ten – die Ver­kehrs­frei­ga­be des Anschlus­ses an die Staats­stra­ße 2190 – ist für den 27. Novem­ber 2020 geplant. Fer­tig sein soll die Stra­ße Ende Juli 2021. Doch hof­fe man, die Arbei­ten schon frü­her abschlie­ßen zu kön­nen, sag­te Dau­er.

Beein­druckend war sein sta­ti­sti­scher Über­blick: So wer­den für die 2,1 Kilo­me­ter lan­ge Stra­ße ins­ge­samt rund 35.000 Kubik­me­ter Erde bewegt, 19.500 Qua­drat­me­ter Asphalt ver­baut und 800 Meter Ent­wäs­se­rungs­an­la­gen ver­legt.