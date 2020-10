Pres­se­mit­tei­lung des Land­rats­am­tes (29.10.2020)

Auf­grund eines posi­ti­ven Befun­des eines Kin­des, das den Kin­der­gar­ten in Neu­ses besucht, müs­sen sich 19 Kin­der und vier Mit­ar­bei­te­rin­nen in Qua­ran­tä­ne bege­ben. Die­ser Per­so­nen­kreis, der sich schwer­punkt­mä­ßig auf eine Kin­der­gar­ten­grup­pe erstreckt, wird am mor­gi­gen Frei­tag gete­stet. Unter­des­sen gab es im Hin­blick auf die am Diens­tag gete­ste­ten Kin­der der Lucas-Cra­nach-Schu­le, der Vil­la Son­nen­schein sowie des Cari­tas-Kin­der­hor­tes (alle Kro­nach) bis­lang kei­ne wei­te­ren posi­ti­ven Befun­de.