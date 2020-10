Wegen dem Ver­he­ben einer Sta­ti­on mit­tels Auto­kran wird die St 2191 in Göß­wein­stein, Pezold­str. 33/35, am Diens­tag, 03.11.2020, von 8.00 – 13.00 Uhr für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt.

Die Umlei­tung erfolgt von Beh­rin­gers­müh­le kom­mend an Göß­wein­stein vor­bei über Klein­ge­see, Bie­ber­bach und Har­ten­reuth in Rich­tung Göß­wein­stein. Aus Rich­tung Eber­mann­stadt kom­mend ana­log in die Gegen­rich­tung.

Forch­heim, 29.10.2020

Pres­se­stel­le