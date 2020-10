Auf­grund der aktu­el­len Maß­nah­men zur Ein­däm­mung des Coro­na-Virus kann das Herbst­fe­ri­en­pro­gramm im Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te lei­der nicht wie geplant statt­fin­den. Auf Spaß und Unter­hal­tung muss aber des­halb noch lan­ge nicht ver­zich­tet wer­den.

Kin­der im Alter von 6 bis 14 Jah­ren kön­nen sich ab Mon­tag, den 2. Novem­ber, „Work­shops in der Tüte“ abho­len. In der Tüte befin­den sich span­nen­der Lese­stoff, kniff­li­ge Rät­sel und inter­es­san­te Expe­ri­men­te, die zusam­men mit den Eltern zuhau­se durch­ge­führt wer­den kön­nen.

„Wenn die Kin­der in den Feri­en nicht ins Muse­um kom­men kön­nen, kommt das Muse­um eben zu den Kin­dern. Mit den ‚Work­shops in der Tüte‘ brin­gen wir Spaß und eine inter­es­san­te Beschäf­ti­gung direkt nach Hau­se“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. „In die­sen Tagen ist es wich­tig, dass wir Mut machen und wo immer es geht auch ein biss­chen Freu­de ver­brei­ten!“

Die „Work­shops in der Tüte“ sind kosten­los und kön­nen unter der Num­mer 0921 7846–1436 oder ‑1437 tele­fo­nisch vor­be­stellt oder direkt im Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te in Bay­reuth, Adolf-Wäch­ter-Str. 17, 95447 Bay­reuth von 8 bis 16 Uhr abge­holt wer­den.