Nähe zei­gen in Zei­ten des Abstand hal­tens

Das Jahr 2020 war durch Höhen und Tie­fen gezeich­net: Geprägt durch nega­ti­ve Nach­rich­ten aus der Welt ver­ging kaum eine Woche, in der das das abend­li­che Schau­en der Tages­schau nicht zum Nach­den­ken anreg­te. Dabei ent­wickel­te sich ein gemein­sa­mes Bewusst­sein, dass es wich­tig ist, zusam­men zu hal­ten und jeden Ein­zel­nen zu unter­stüt­zen. Die­ses Lear­ning möch­te das Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men byt­abo für die Zukunft bei­be­hal­ten: Neben dem täg­li­chen Pro­jekt­ge­schäft wol­len sie aus die­sem Grund eine sozia­le Initia­ti­ve als Pro Bono Pro­jekt beglei­ten. Ihr Ziel dabei ist vor allem eins: Die Umset­zung soll kosten­los für das sozia­le Pro­jekt sein.

Neu­es Jahr, neu­es Glück: Mit einer simp­len Idee in Rich­tung ein bes­se­res Jahr 2021

Die Idee, die sich hin­ter dem Her­zens­pro­jekt ver­steckt, ist sim­pel: Gesucht wird ein Vor­schlag für ein sozia­les Pro­jekt oder ein sozia­ler Ver­ein, des­sen Wunsch es ist, in der digi­ta­len Welt Fuß zu fas­sen. Byt­abo unter­stützt hier­bei durch Know-How aus Start­up, UX und Infor­ma­tik. Wer sich mit sei­nem sozia­len Ver­ein jetzt schon ange­spro­chen fühlt oder in wem schon seit län­ge­rer Zeit eine Idee schlum­mert, aber bis­her immer die finan­zi­el­len Mit­tel oder das Know-How zur Umset­zung gefehlt haben, kann sich über die­ses For­mu­lar (https://​docs​.goog​le​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​1​T​4​p​2​r​5​V​3​M​Z​x​x​F​w​j​g​z​T​o​n​F​B​w​Q​E​O​p​D​C​Z​v​M​L​j​Y​p​K​K​e​m​z​_​k​/​e​dit) anmel­den. Die ein­zi­ge Bedin­gung dabei: Es muss sozi­al, nach­hal­tig & non-Pro­fit sein.

Ein ganz beson­de­res Weih­nachts­ge­schenk: Kun­den und Part­ner dür­fen ent­schei­den

Aus allen Bewer­bun­gen trifft byt­abo eine Vor­auswahl von drei Pro­jek­ten und lässt im Anschluss ihre Kun­den und Part­ner gemein­schaft­lich abstim­men, wel­ches Pro­jekt die fina­le Zusa­ge erhal­ten soll. Damit gestal­ten sie ihre all­jähr­li­che Weih­nachts­ak­ti­on anstel­le von Geschen­ken an Kun­den und Part­nern in die­sem Jahr mit einem beson­de­ren Her­zens­pro­jekt für die Welt. Ende der Bewer­bungs­frist ist der 06.12. – vier Tage spä­ter, am 10.12, fällt der Start­schuss für das Weih­nachts­vo­ting!

“Las­se nichts aus, das groß­ar­tig sein könn­te, nur weil es schwie­rig sein könn­te”

Auch wenn byt­abo zunächst pro Jahr nur eine Idee umset­zen kann, ist es für das Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men ein per­sön­li­cher Her­zens­wunsch, den es sich zu die­sem Weih­nachts­fest selbst erfüllt.

Außer­dem möch­ten die Crew-Mit­glie­der auch ande­ren Ideen eine Chan­ce geben. Aus die­sem Grund ver­öf­fent­li­chen sie nach ihrer Ent­schei­dung eine öffent­lich erreich­ba­re Liste inklu­si­ve aller Pro­jek­te in der Hoff­nung, dass auch ande­re Unter­neh­men ein klei­nes Weih­nachts­wun­der ermög­li­chen.

Über byt­abo

Durch hoch­ef­fi­zi­en­te Tech­no­lo­gie hat es sich die Digi­ta­l­agen­tur zur Auf­ga­be gemacht inter­ne mit­ar­bei­ter­na­he Pro­zes­se in Unter­neh­men zu opti­mie­ren. Somit sind sie unter ande­rem Exper­ten in dem The­men­be­reich der Digi­ta­li­sie­rung und möch­ten die­ses Exper­ten­wis­sen ger­ne im Rah­men eines beson­de­ren Pro­jek­tes ein​set​zen​.Im Rah­men einer Ent­wick­lungs­lei­stung von 50 bis zu 100 Tau­send Euro wird byt­abo kosten­lo­se Arbeits­ta­ge in der Start­up Bera­tung, Ent­wick­lung und Konzept/​Design mit ihrem Know-How in einem Her­zens­pro­jekt ein­set­zen.

Infos über Byt­abo unter https://​www​.byt​abo​.de