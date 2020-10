Zweit­höch­ster Tages­wert bei den Neu­in­fek­tio­nen – Ermitt­lung der Kon­takt­per­so­nen ver­zö­gert sich Inzwi­schen gibt es an mehr als einem Dut­zend Bil­dungs­ein­rich­tun­gen…

Coro­na-Infek­tio­nen in in Stadt und Land­kreis Bam­berg: Immer mehr…

Die heu­te Mor­gen vom Robert-Koch-Insti­tut aus­ge­wie­se­nen Wer­te für die Sie­ben-Tages-Inzi­den­zen in Stadt und Land­kreis Bam­berg sind falsch. Erneut hat ein…

Vie­le Eltern und auch Ver­ant­wort­li­che in den KiTas von Stadt und Land­kreis Bam­berg sind unsi­cher, wie es ange­sichts rasant stei­gen­der…

Der Land­kreis Bam­berg bie­tet als zusätz­li­che Infor­ma­ti­ons­quel­le für sei­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab sofort einen kosten­lo­sen News­let­ter an. Unter www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​n​e​w​s​l​e​t​ter…

Im Bam­ber­ger Stadt­rat gilt Mas­ken­pflicht auch in Stadt­rats­sit­zun­gen

Bam­ber­ger Nacht­bus­se pas­sen Betriebs­zei­ten an Sperr­stun­de an

Die Stadt­wer­ke Bam­berg pas­sen das Nacht­li­ni­en­an­ge­bot an die Sperr­stun­de an, die aktu­ell in der Gastro­no­mie gilt: Ab Mitt­woch, 28. Okto­ber,…