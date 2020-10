Frei­tag, 30.10.2020 um 20:00 Uhr

Die roman­ti­sche Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­gen Sie dem Nacht­wäch­ter mit sei­ner Hel­le­bar­de und der Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gästen noch einen “Gute-Nacht-Trunk”. Der Nacht­wäch­ter-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 8,-€/Erw., 4,-€/Kind(6–14J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Sams­tag, 31.10.2020 um 16:00 Uhr

Bier­Stadt­füh­rung – Ler­nen Sie unse­re „drei“ Braue­rei­en bei einer infor­ma­ti­ven Stadt­füh­rung von Braue­rei zu Braue­rei ken­nen. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das Fel­sen­städt­chen, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot und kön­nen dabei drei ver­schie­de­ne Bie­re testen. Im Anschluss der Bier­Stadt­füh­rung besteht die Mög­lich­keit á la car­te zu essen (nicht im Preis inbe­grif­fen). Preis: € 17,00 p. P. Lei­stun­gen: Braue­rei­füh­rung / Bier­vor­trag (ca. 30 Minu­ten), Stadt­füh­rung, drei Schop­pen Bier (a´ 0,25 Ltr.), Dau­er: 2,5 – 3 Stun­den, Teil­neh­mer­zahl: ab 8 bis 15 Per­so­nen, Anmel­dung: bis einen Tag vor­her erfor­der­lich bei Herrn Tho­mas Bütt­ner (zer­ti­fi­zier­te Gäste-und Wan­der­füh­rer im Gäste­füh­rer­ver­ein Pot­ten­stein und Frän­ki­sche Schweiz und im Deut­schen Wan­der­ver­band) per Whats App, Tel.: 01575/2713310 oder info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com, Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Forch­hei­mer Str. 1, 91278 Pot­ten­stein

Sams­tag, 31.10.2020 um 19:00 Uhr

Gru­sel­füh­rung durch Pot­ten­stein – Füh­len Sie sich auch manch­mal gerä­dert, oder hat Sie ihr bester Freund schon mal “hän­gen” las­sen? Erfah­ren Sie mehr über Rede­wen­dun­gen des Mit­tel­al­ters oder den Auf­ga­ben des Toten­grä­bers, sei­ner besten Freun­de, wie der Hen­ker oder über so man­ches (zu Recht) gehü­te­te Geheim­nis. Lass dich von uns in die­ser Welt vol­ler gru­se­li­ger Bege­ben­hei­ten, unheim­li­cher Geheim­nis­se aus der Ver­gan­gen­heit und Furcht ein­flö­ßen­der Geschich­ten ent­füh­ren und beglei­te den Toten­grä­ber durch die abend­li­che Stadt Pot­ten­stein. Die Gru­sel­stadt­füh­rung dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 8,-€/Erw., 4,-€/Kind (10 ‑14J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 ‑Whats­App – oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com