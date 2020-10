In ver­schie­de­nen Bil­dungs­ein­rich­tun­gen in der Stadt Hof sind Coro­na­fäl­le bekannt gewor­den. Dabei han­delt es sich um zwei Schü­ler der Klas­sen­stu­fe 12 der FOS/BOS Hof, ein Kind der Krip­pen­grup­pe im TPZ Hof, einen Schü­ler der 11. Klas­se der Wirt­schafts­schu­le Hof sowie einen Schü­ler des Hoch­frän­ki­schen Bil­dungs­zen­trums für Gesund­heit und Pfle­ge in Hof.

Der­zeit wer­den sämt­li­che Kon­takt­per­so­nen der posi­tiv Gete­ste­ten ermit­telt, die engen Kon­takt­per­so­nen unter Qua­ran­tä­ne gestellt sowie gete­stet.