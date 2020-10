Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 28.10.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Poli­zei schnappt Laden­die­be BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, kurz vor 12.30 Uhr, wur­den zwei Män­ner in einem Geschäft in der…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 27.10.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Ein­bruch im Hafen­ge­biet schei­ter­te BAM­BERG. Am Sams­tag zwi­schen 14.30 Uhr und 23.30 Uhr ver­such­te ein Unbe­kann­ter die ver­sperr­te…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 26.10.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Geld­dieb­stahl BAM­BERG. Im Lau­fe des Sams­tags wur­de aus einer ver­sperr­ten Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Bam­ber­ger Nord-Osten ein drei­stel­li­ger…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 25.10.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Sach­be­schä­di­gun­gen Bereits am 22.10.2020 kam es zwi­schen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Gereuth­stra­ße in Bam­berg zu…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 24.10.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Dieb­stahls­de­lik­te BAM­BERG. Ins­ge­samt drei­mal muss­ten die Beam­ten der Poli­zei in Bam­berg wegen Laden­die­ben aus­rücken. Zwei­mal wur­den Beklei­dungs­ge­schäf­te, ein­mal…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 22.10.2020 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Kabel­trom­mel von Bau­stel­le gestoh­len BAM­BERG. Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, 17.10.2020, zwi­schen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, wur­de von einer…

Amts­ge­richt Forch­heim erhält Besuch vom Prä­si­den­ten des… Amts­wech­sel in Zei­ten von Coro­na Bereits am 16. Janu­ar 2020 wur­de der Vor­sit­zen­de Rich­ter am Land­ge­richt Bam­berg Uwe Bau­er vom…