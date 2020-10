Im Land­kreis Forch­heim wur­den in den letz­ten 7 Tagen 61,1 Coro­na-Fäl­le pro 100.000 Ein­woh­ner nach­ge­wie­sen

Die Coro­na-Ampel zeigt daher seit dem 26.10.2020 die Far­be rot. Die­se Ampel-Stu­fe gilt min­de­stens für eine Woche. Erst wenn min­de­stens sechs Tage am Stück der Wert unter­schrit­ten wird, stellt sich die Ampel wie­der um. Maß­geb­lich hier­für ist die Ein­stu­fung auf der Home­page des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge. Das Mini­ste­ri­um aktua­li­siert täg­lich um 15.00 Uhr die Sei­te und greift hier­für auf die Daten des Baye­ri­schen Lan­des­am­tes für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit (LGL) zurück. Die Daten auf der Sei­te des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI) kön­nen hier­von leicht abwei­chen.

Stu­fe 2 für Kin­der­ta­ges­be­treu­ung

Für die Kin­der­be­treu­ung im Land­kreis Forch­heim gilt ab Don­ners­tag, 29.10.2020, die Stu­fe 2. Das Gesund­heits­amt des Land­krei­ses Forch­heim hat sich auf Grund des ört­li­chen Infek­ti­ons­ge­sche­hens für die­se Stu­fe ent­schie­den.

Dies bedeu­tet im Ein­zel­nen:

Mund-Nasen-Bedeckung nur für das Per­so­nal

feste Grup­pen

Ein­nah­me der Mahl­zei­ten in festen Grup­pen

Kin­der mit leich­tem Schnup­fen und/​oder gele­gent­li­chem Husten ohne Fie­ber und ohne Kon­takt zu SARS-CoV2 Infi­zier­ten dür­fen die Ein­rich­tung besu­chen

Die­se Ent­schei­dung mit der Stu­fe 2 gilt für die Kin­der­ta­ges­be­treu­ung im Land­kreis Forch­heim vor­erst bis zum 08.11.2020.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den gel­ten­den Regeln und Maß­nah­men fin­den Sie auf der Home­page des Baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­ums unter www​.stmgp​.bay​ern​.de sowie auf der Sei­te des Land­rats­am­tes Forch­heim unter www​.lra​-fo​.de unter Coro­na.

Hin­weis:

Aktu­ell sind Klas­sen an acht Schu­len im Land­kreis Forch­heim in Qua­ran­tä­ne. Ab Don­ners­tag, 29.10.2020, bleibt die Real­schu­le in Eber­mann­stadt bis zum Ende der Herbst­fe­ri­en (08.11.2020) geschlos­sen.