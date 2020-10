Dis­kus­si­on mit MdL­S­an­ne Kurz, kul­tur­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Grü­nen im Baye­ri­schen Land­tag

Unter stren­gen Hygie­ne­auf­la­gen kamen der Bay­reu­ther Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und stell­ver­tre­ten­de par­la­men­ta­ri­sche Geschäfts­füh­rer der Grü­nen Land­tags­frak­ti­on Tim Par­gent und die kul­tur­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Frak­ti­on, Land­tags­ab­ge­ord­ne­te San­ne Kurz am Mon­tag im Bay­reu­ther Club Fabrik mit Ver­tre­tern der Bay­reu­ther Nacht­kul­tur zusam­men.

Ange­sichts der wie­der dra­ma­tisch stei­gen­den Infek­ti­ons­zah­len sei ein direk­ter Dia­log mit der Ver­an­stal­tungs­bran­che, in der deutsch­lad­weit 1,5 Mil­lio­nen Men­schen arbei­ten, wich­ti­ger denn je, so Par­gent.

„Durch das Schlie­ßen sämt­li­cher Eta­blis­se­ments hören die Men­schen nicht auf sich zu tref­fen – im Gegen­teil: Die Akti­vi­tät ver­la­gert sich in den völ­lig unkon­trol­lier­ba­ren Pri­vat­raum, in dem dann größ­ten­teils auch kei­ner­lei Hygie­ne­maß­nah­men mehr umge­setzt wer­den. Hier­in liegt eine weit­aus grö­ße­re Infek­ti­ons­ge­fahr, als wenn wir den kul­tu­rel­len Raum unter pro­fes­sio­nel­len und streng kon­trol­lier­ten Bedin­gun­gen wie­der öff­nen.“, so Kurz unter Beru­fung auf zahl­rei­che Fall­stu­di­en zur Aus­brei­tung des Virus.

Kurz, die als Kame­ra­frau und Dozen­tin an inter­na­tio­na­len Film­hoch­schu­len selbst inten­si­ven Kon­takt zur Kul­tur­sze­ne pflegt monier­te, dass für die Nacht­kul­tur, deren Geschäf­te im Zuge der Pan­de­mie­be­kämp­fung zuerst geschlos­sen und zuletzt wie­der geöff­net wür­den, jeg­li­che Per­spek­ti­ve feh­le, ins­be­son­de­re, da häu­fig an den Bedürf­nis­sen der Bran­che „vor­bei­re­giert“ wür­de. Sie ver­wies auf den Anfang Okto­ber von der Grü­nen Bun­des­tags­frak­ti­on ver­öf­fent­lich­ten 10 Punk­te-Plan zur Ret­tung der Ver­an­stal­tungs­wirt­schaft, der der Bran­che eine ech­te Per­spek­ti­ve bie­te.

10-Punk­te-Plan: https://​www​.grue​ne​.de/​a​r​t​i​k​e​l​/​1​0​-​p​u​n​k​t​e​-​p​l​a​n​-​z​u​r​-​r​e​t​t​u​n​g​-​d​e​r​-​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​s​w​i​r​t​s​c​h​aft