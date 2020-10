Hin­weis: Die Über­sicht wird im Lau­fe des Tages ergänzt.

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 118,65 und in der Stadt Bay­reuth 169,82.

Im Land­kreis sind heu­te 115 und in der Stadt Bay­reuth 120 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 586 und in der Stadt Bay­reuth 431 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. 27 Pati­en­ten aus dem Land­kreis sowie zehn aus der Stadt Bay­reuth sind bis­her an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 ver­stor­ben. Als gene­sen gel­ten 444 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 301 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te.

Recht­lich maß­geb­lich für das Ergrei­fen spe­zi­el­ler Maß­nah­men bei Über­schrei­tung von Schwel­len­wer­ten ist die Listung auf der Sei­te des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge, der die Zah­len des LGL und des RKI zugrun­de lie­gen. Dor­ti­ge Abwei­chun­gen zu den Zah­len des Gesund­heits­amts sind einer zeit­li­chen Ver­zö­ge­rung durch das Mel­de­ver­fah­ren geschul­det.

23 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – Stadt Hof über­schrei­tet 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert von 50

wir zäh­len heu­te im Hofer Land 23 neue Coro­na-Fäl­le. 13 Per­so­nen davon kom­men aus dem Land­kreis, 10 Per­so­nen aus der Stadt Hof. Da vier Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, sind aktu­ell 109 Per­so­nen im Hofer Land Coro­na-posi­tiv. 77 Per­so­nen im Land­kreis, 32 Per­so­nen in der Stadt Hof.

Die 7‑Ta­ges-Inzi­denz liegt damit laut Berech­nung des LGL bei 77,0 im Land­kreis Hof und 61,1 in der Stadt Hof.

Damit liegt der 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert der Stadt Hof über 50. Das ent­spricht laut Coro­na-Ampel der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung der Stu­fe „rot“.

1. Wel­che Regeln gel­ten nun für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im in der Stadt Hof?

Es dür­fen sich maxi­mal zwei Haus­stän­de oder fünf Per­so­nen pri­vat (bei Anläs­sen wie Hoch­zeits- oder Geburts­tags­fei­ern) oder im öffent­li­chen Raum tref­fen

Eine Mas­ken­pflicht gilt auch nun im Unter­richt an allen Schu­len sowie Hoch­schu­len

Ab 22 Uhr gilt eine gene­rel­le Sperr­stun­de für gastro­no­mi­sche Ein­rich­tun­gen (aus­ge­nom­men die Abga­be und Lie­fe­rung von mit­nah­me­fä­hi­gen Spei­sen oder mit­nah­me­fä­hi­gen nichtal­ko­ho­li­schen Getränken)sowie ein Alko­hol­ver­bot auf öffent­li­chen Plät­zen und ein Alko­hol­ver­kaufs­ver­bot an Tank­stel­len

Wei­ter­hin gilt: dort, wo Men­schen dich­ter und län­ger zusam­men sind, gilt eine Mas­ken­pflicht. Bei­spiels­wei­se auf stark fre­quen­tier­ten öffent­li­chen Plät­zen, in öffent­li­chen Gebäu­den, Arbeits­stät­ten (ins­be­son­de­re in Fahr­stüh­len, Flu­ren, Kan­ti­nen und Ein­gän­gen; Glei­ches gilt für den Arbeits­platz, soweit der Min­dest­ab­stand von 1,5 m nicht zuver­läs­sig ein­ge­hal­ten wer­den kann), Frei­zeit­ein­rich­tun­gen, Kul­tur­stät­ten oder bei Tagun­gen

2. Ab wann gel­ten die Regeln?

Die Rege­lun­gen tre­ten ent­spre­chend der Ver­ord­nung des Frei­staa­tes am mor­gi­gen Don­ners­tag (28.10.2020) in Kraft.

3. Wie lan­ge wer­den die ver­schärf­ten Rege­lun­gen gel­ten?

Die Rege­lun­gen wer­den nicht auto­ma­tisch in dem Moment auf­ge­ho­ben, in dem der Wert von 50 auf 100.000 unter­schrit­ten wird. Die Stadt Hof muss sie­ben Tage in Fol­ge unter dem Grenz­wert lie­gen, erst dann gilt die Vor­ga­ben der Stu­fe gelb.