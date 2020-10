Treff­punkt für Ver­an­stal­tun­gen: Soweit nicht anders ange­ge­ben, die Über­sichts­ta­fel mit dem Sym­bol Gelb­bau­chun­ke am Ein­gang des Frei­ge­län­des der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be.

03.11. For­scherzwer­ge: dem Igel auf der Spur

Was macht der Igel wenn es käl­ter wird? Mit vie­len Spie­len und For­scher­auf­trä­gen erkun­den wir das Leben unse­rer sta­che­li­gen Gar­ten­mit­be­woh­ner. Zum Schluss bau­en wir aus Zwei­gen und Blät­tern gemein­sam ein Win­ter­ho­tel für Igel und Co. im Lias-Gru­ben-Gelän­de.

Diens­tag, 14:30–16:30

Für Kin­der ab drei Jah­ren mit einer kosten­pflich­ti­gen Begleit­per­son

Anmel­dung nur bei VHS Forchheim/​Eggolsheim, Tel.: 09191/861060, www​.vhs​-forch​heim​.de

27.11.2020 Win­ter­kranz aus Wei­den flech­ten

Aus Wei­den und Natur­ma­te­ria­li­en flech­ten wir einen win­ter­li­chen Kranz. Gespielt und gerät­selt wird auch. Für die gan­ze Fami­lie

Frei­tag, 14:30–16:30

05.12.2020 Ker­zen­werk­statt

Aus alt mach neu: Aus Ker­zen­re­sten stel­len wir neue Ker­zen her. Sie kön­nen ger­ne Ihre Ker­zen­re­ste mit­brin­gen! Für die gan­ze Fami­lie Sams­tag, 10:00–12:00 Uhr

10.12.2020 Weih­nachts­werk­statt

Aus Natur­ma­te­ria­li­en basteln wir win­ter­li­che Deko­ra­ti­on. Bit­te brin­gen Sie sich einen Kar­ton mit, um bemal­te und noch nicht ganz getrock­ne­te Gegen­stän­de gut heim zu trans­por­tie­ren. Zzgl. 2€ Mate­ri­al­ko­sten pro Per­son. Don­ners­tag 14:00–16:00

Für die gan­ze Fami­lie

16.12. Weih­nachts­baum für Tie­re

Für die Tie­re in der Lias-Gru­be schmücken wir einen fest­li­chen Baum. Außer­dem schau­en wir, was die Tie­re in der kal­ten Jah­res­zeit alles machen. Mitt­woch, 14:30–16:30 Für Kin­der von3-6Jah­ren + erwach­se­ne Begleit­per­son, jeweils kosten­pflich­tig

21.01.2021: Kerzenzwerge–Aus alt mach neu!

Gemein­sam erhel­len wir die dunk­le Jah­res­zeit und zie­hen wun­der­schö­ne Ker­zen aus alten Wachs­re­sten. Sie kön­nen ger­ne Ihre Wachs­re­ste mit­brin­gen! Donnerstag,14:30–16:30 Uhr Für Kin­der ab drei Jah­ren mit einer kosten­pflich­ti­gen Begleit­per­son Anmel­dung nur bei VHS Forchheim/​Eggolsheim, Tel.: 09191/861060, www​.vhs​-forch​heim​.de

Zusätz­lich gibt es neu­es Ange­bot für Fami­li­en: Natur-Wochen­en­de in der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be Ein Natur-Wochen­en­de in der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be. Mit der Fami­lie oder Freun­den. Ange­neh­me Näch­te in den gemüt­li­chen Hüt­ten, tol­le Stun­den auf dem Frei­ge­län­de, eine span­nen­de umwelt­päd­ago­gi­sche Ver­an­stal­tung für Groß und Klein und am Abend gesel­li­ges Bei­sam­men­sein am Lager­feu­er. So kann ein Wochen­en­de aus­se­hen, an das Sie sich noch lan­ge erin­nern wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf unse­rer Web­site oder per­sön­lich unter 09545/950399