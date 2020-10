In Koope­ra­ti­on mit der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­rats­amts Lichtenfels/​Sprechtag fin­det online statt

LICH­TEN­FELS (27.10.2020). Das Insti­tut für Freie Beru­fe (IfB) ist heu­te eine der füh­ren­den For­schungs-und Bera­tungs­ein­rich­tun­gen für Freie Beru­fe in Deutsch­land. Als Exper­ten der frei­en Beru­fe infor­miert das IfB in ein­stün­di­gen Ein­zel­be­ra­tun­gen über die Beson­der­hei­ten der Nie­der­las­sung in einem frei­en Beruf, die Bestim­mun­gen der Frei­be­ruf­lich­keit und all­ge­mei­ne Fra­gen der Grün­dung – auch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­kreis Lich­ten­fels. „Ich freue mich, dass es auch heu­er wie­der gelun­gen ist, das IfB für die­se Bera­tung zu gewin­nen. Auf­grund der Covid-19-Pan­de­mie fin­det die Bera­tung die­ses Mal online statt,“ so Wirt­schafts­för­de­rer Hel­mut Kurz zu den erschwer­ten Bedin­gun­gen. „Doch auch die­ses Mal besteht die Mög­lich­keit, offe­ne Fra­gen zu klä­ren und das Grün­dungs­vor­ha­ben zu bespre­chen,“ weiß Kurz. Die IfB-Grün­dungs­be­ra­tung ist Teil der Grün­dungs­un­ter­stüt­zung der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Lich­ten­fels. Die Ein­zel­be­ra­tung beträgt 60 Minu­ten und wird vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie geför­dert.

Näch­ster Ter­min: Mitt­woch, 11. Novem­ber 2020

Ver­an­stal­tungs­ort: Die Bera­tung fin­det online statt; Details teilt das IfB bei der Anmel­dung mit

Die Anmel­dung für den Ter­min erfolgt über den Ver­an­stal­tungs­ka­len­der des IfB unter www​.ifb​.uni​-erlan​gen​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​en/.

Teil­nah­me­ge­bühr: 35Euro.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page unter www​.ifb​.uni​-erlan​gen​.de.

Sie haben nur eine kur­ze Fra­ge? Dann ist das IfB wäh­rend der Tele­fon­zei­ten mon­tags bis frei­tags von 9 bis 13:30 Uhr unter der Tele­fon­num­mer 0911/2356528 zu errei­chen