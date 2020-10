Die Stadt Forch­heim teilt mit, dass ab dem kom­men­den Mon­tag, den 02. Novem­ber 2020 die Groß­bau­stel­le auf dem Forch­hei­mer Rat­haus­platz und in Teil­be­rei­chen der St.Martin-Straße in Forch­heim im Zuge der Sanie­rung des Histo­ri­schen Rat­hau­ses Forch­heim wie­der­um erwei­tert­wird:

Ab der Kalen­der­wo­che 45 bis etwa Anfang Dezem­ber 2020 wird das Rat­haus mit einem Gerüst umfan­gen. Des­halb wird aus Grün­den der Arbeits­si­cher­heit und zum Schutz der Passant*innen eine Schutz­zo­ne für den Auf­bau des Gerüsts ein­ge­rich­tet. Wäh­rend die­ser Zeit wird der Zugang von der Haupt­stra­ße aus in die St.Martin-Straße gesperrt.

Der Durch­gang vom Rat­haus­platz zur Mar­tins­kir­che muss ab die­sem Zeit­punkt dau­er­haft geschlos­sen wer­den, der Zugang von der Haupt­stra­ße aus in die St.-Martin-Straße unter­halb des Gerü­stes an der Regi­stra­tur­wird nach dem Auf­bau des Gerü­stes für Fuß­gän­ger wie­der offen sein (sie­he auch Plan­skiz­ze zur Bau­stel­len­ein­rich­tung in der Anla­ge die­ser E‑Mail: Die „grü­ne“ Flä­che ist die Fläche,die zusätz­lich zur ohne­hin vor­han­de­nen Bau­stel­len­ein­rich­tung für den Zeit­raum KW 45 bis 50 benö­tigt wird).

BE Plan Schutz­zo­nen Gerüst­auf­bau