Mit Blick auf die stei­gen­den Coro­na-Zah­len sowie auf die bevor­ste­hen­de Erkäl­tungs- und Grip­pe­zeit haben Stadt und Land­kreis Hof gemein­sam mit dem Ärzt­li­chen Kreis­ver­band beschlos­sen, die Coro­na-Anlauf­stel­len aus­zu­wei­ten.

Damit soll Bür­ge­rin­nen und Bür­gern im Hofer Land best­mög­li­che Hil­fe­stel­lung in Bezug auf Testun­gen oder – falls not­wen­dig – ärzt­li­che Betreu­ung gebo­ten wer­den.

Im Ein­zel­nen:

1. Haus­arzt als erster Ansprech­part­ner

Gene­rell emp­feh­len wir allen, die abklä­ren möch­ten, ob sie sich mit dem Coro­na-Virus infi­ziert haben könn­ten (mit oder ohne Sym­pto­men), sich tele­fo­nisch mit dem Haus­arzt in Ver­bin­dung zu set­zen. Er kann ggf. einen Test durch­füh­ren und wird, falls nötig, die medi­zi­ni­sche Behand­lung ein­lei­ten. Unter Umstän­den wird er Sie an eine der nach­ge­nann­ten Test­sta­tio­nen ver­wei­sen.

2. Rei­ne Testung:

a) Testung in der Zen­tra­len Test­sta­ti­on in Hof:

Die Zen­tra­le Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le ist ab mor­gen (Mitt­woch, den 28.10.2020) an fünf Tagen pro Woche geöff­net:

Mon­tag bis Frei­tag in der Zeit zwi­schen 13:00 und 14:00 Uhr.

Bei Bedarf kön­nen die Test­zei­ten aus­ge­wei­tet wer­den.

Die Zufahrt zur Test­sta­ti­on erfolgt über den Fest­platz.

In der Regel liegt das Test­ergeb­nis des Labors inner­halb von 24 bis 48 Stun­den vor.

Die Benach­rich­ti­gung kann auf der Home­page des Labors ein­ge­se­hen wer­den. Eine Kar­te mit einer per­sön­li­chen Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer wird im Rah­men des Tests an der Test­stel­le aus­ge­ge­ben. Wer eine schrift­li­che Bestä­ti­gung sei­nes Tests benö­tigt, kann die­ses und das ent­spre­chen­de Zer­ti­fi­kat selbst aus­drucken. (Wer ggf. eine Krank­schrei­bung benö­tigt, muss sich mit sei­nem Haus­arzt in Ver­bin­dung set­zen.)

Soll­te das Test­ergeb­nis posi­tiv sein, wird sich das Gesund­heits­amt mit den Pati­en­ten in Ver­bin­dung set­zen und die wei­te­ren Maß­nah­men bespre­chen.

b) Testung bei Ärz­ten, die sich spe­zi­ell für Abstri­che anbie­ten (Test­sta­tio­nen vor Ort):

Bit­te beach­ten Sie: Die Anmel­dung in den nach­ge­nann­ten Pra­xen erfolgt zwin­gend tele­fo­nisch.

Test­zeit, Räum­lich­keit sowie bestimm­te Vor­ga­ben wer­den den Pati­en­ten tele­fo­nisch mit­ge­teilt.

Berg:

Fach­arzt­pra­xis für All­ge­mein­me­di­zin Dr. Häußinger/​Gebert

Roth­lei­te­ner Weg 6

Tel.: 09293–933 99 93

Hof:

Dr. med. Petra Gün­ther-Micha­el

Kirch­platz 10

Tel.: 09281–143314

Dr. Pötzl Bet­ti­na, Dr. Senf Tho­mas

Leo­pold­str. 15

Tel.: 09281–65664

Dres. Amann / Sto­id­ner-Amann

Jodit­zer Weg 80

Tel.: 09281–6898

Helm­brechts:

Dr. Bea­tri­ce Halbau­er

Kulm­ba­cher Stra­ße 239

Tel.: 09252–8831

Lich­ten­berg:

Fach­arzt­pra­xis für All­ge­mein­me­di­zin Dr. Häußinger/​Gebert

Bad Stebe­ner Str. 2

Tel.: 09288–6333

Münch­berg:

MVZ Lun­gen- und Schlaf­zen­trum Hoch­fran­ken

Helm­brechtser Stra­ße 16

Tel.: 09251–4389710

MVZ der Kli­ni­ken Hoch­Fran­ken

Hofer Str. 40

Tel.: 09251–8727228

Haus­arzt­zen­trum Dr. Khou­ry / Nach­ev

Kir­chen­lami­t­zer­str. 6–8

Tel.: 09251–4388777

Nai­la:

MVZ der Kli­ni­ken Hoch­Fran­ken

Hofer Str. 45

Tel.: 09282–984108

Chir­ur­gi­sche Pra­xis­kli­nik Wil­berg

Mar­tins­ber­ger­str. 8

Tel: 09282–5011

Rehau:

Dr. Andre­as Pötzl

Bahn­hof­str. 10

Tel.: 09283–4146

3. Testung und Behand­lung:

Pati­en­ten mit Beschwer­den kön­nen sich in fol­gen­den Pra­xen testen und ärzt­lich behan­deln las­sen:

Die Anmel­dung in den Pra­xen erfolgt zwin­gend tele­fo­nisch.

Test­zeit, Räum­lich­keit sowie bestimm­te Vor­ga­ben wer­den den Pati­en­ten tele­fo­nisch mit­ge­teilt.

Berg:

Hof:

MVZ Lun­gen- und Schlaf­zen­trum Hoch­fran­ken

Enoch-Wid­man-Str. 7

Tel.: 09281 74248

Dr. Ste­phan Kud­lich

Kirch­platz 1

Tel.: 09281–85855

Dres. Amann / Sto­id­ner-Amann

Jodit­zer Weg 80

Tel.: 09281–6898

Lich­ten­berg:

Münch­berg:

MVZ Lun­gen- und Schlaf­zen­trum Hoch­fran­ken

Helm­brechtser Stra­ße 16

Tel.: 09251–4389710

Haus­arzt­zen­trum Dr. Khoury/​Nachev

Kir­chen­lami­t­zer­str. 6–8

Tel.: 09251–4388777

Rehau:

