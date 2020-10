Die Stadt­wer­ke Bam­berg pas­sen das Nacht­li­ni­en­an­ge­bot an die Sperr­stun­de an, die aktu­ell in der Gastro­no­mie gilt: Ab Mitt­woch, 28. Okto­ber, fah­ren die Nacht­li­ni­en letzt­ma­lig um 22.40 Uhr am ZOB ab. Betriebs­schluss ist um 23.20 Uhr. Die­se Rege­lung gilt bis auf Wei­te­res für die Nacht­bus­se der Lini­en 935 bis 938 sowie für alle Fahr­ten der Lini­en 902 bis 918 (inklu­si­ve der Anruf-Lini­en-Taxi- Fahr­ten), die nach 23.20 Uhr ver­keh­ren.