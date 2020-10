Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 95,50 und in der Stadt Bay­reuth 137,73.

Im Land­kreis sind heu­te 95 und in der Stadt Bay­reuth 99 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 562 und in der Stadt Bay­reuth 407 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. 27 Pati­en­ten aus dem Land­kreis sowie zehn aus der Stadt Bay­reuth sind bis­her an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 ver­stor­ben. Als gene­sen gel­ten 440 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 298 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te.

Recht­lich maß­geb­lich für das Ergrei­fen spe­zi­el­ler Maß­nah­men bei Über­schrei­tung von Schwel­len­wer­ten ist die Listung auf der Sei­te des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge, der die Zah­len des LGL und des RKI zugrun­de lie­gen. Dor­ti­ge Abwei­chun­gen zu den Zah­len des Gesund­heits­amts sind einer zeit­li­chen Ver­zö­ge­rung durch das Mel­de­ver­fah­ren geschul­det.

17 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – vier Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne ent­las­sen

in Stadt und Land­kreis Hof sind 17 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den. Sechs von ihnen waren bereits als Kon­takt­per­so­nen bekannt, bei den ande­ren Fäl­len ist die Infek­ti­ons­quel­le noch nicht ein­deu­tig nach­voll­zieh­bar. Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt damit auf 868 Per­so­nen. Da vier Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 90 Per­so­nen. 741 Per­so­nen gel­ten als gene­sen. Die Zahl der Todes­fäl­le von Covid 19-Infi­zier­ten liegt unver­än­dert bei 37.

Die 90 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Land­kreis:

Land­kreis Hof: 68

Stadt Hof: 22

Dar­aus erge­ben sich fol­gen­de 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut LGL):

Land­kreis Hof: 62,93

Stadt Hof: 43,64

Coro­na Update für den Land­kreis Wun­sie­del

Der Land­kreis mel­det heu­te zwei neue Fäl­le; damit sind 76 Per­so­nen erkrankt und 767 gene­sen. Seit Beginn der Pan­de­mie wur­den 889 posi­tiv auf das Virus gete­stet; 46 sind ver­stor­ben. Die 7‑Ta­ges-Inzi­denz liegt bei 74,3.