Zum Auf­tritt von Karl Graf von Stauf­fen­berg auf der Quer­den­ker-Demo am ver­gan­ge­nen Sams­tag in Bam­berg erklärt der FDP-Kreis­vor­sit­zen­de Mar­co Stru­be:

„Ich wur­de durch die Bericht­erstat­tung über den Auf­tritt von Karl Graf Stauf­fen­berg völ­lig über­rascht. Der Auf­tritt war nicht mit dem FDP-Kreis­ver­band Bam­berg abge­stimmt. Karl Graf von Stauf­fen­berg hat mir gegen­über im Nach­hin­ein erklärt, er woll­te mit dem Auf­tritt ledig­lich ein Gesprächs­an­ge­bot machen. Die FDP Bam­berg und Karl Graf von Stauf­fen­berg distan­zie­ren sich von jeg­li­cher ver­schwö­rungs­theo­re­ti­scher Bewe­gung und ins­be­son­de­re von der Quer­den­ker-Bewe­gung.

Der Auf­tritt von Karl Graf von Stauf­fen­berg auf der Ver­an­stal­tung war ein Feh­ler. Die FDP trägt seit Anfang der Coro­na-Kri­se die medi­zi­nisch not­wen­di­gen und wis­sen­schaft­lich in ihrer Wirk­sam­keit beleg­ten Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men mit und bringt regel­mä­ßig kon­struk­ti­ve Vor­schlä­ge in die Debat­te ein, die oft von der Staats­re­gie­rung auf­ge­grif­fen wer­den. Wir waren die ersten, die in Bay­ern eine Mas­ken­pflicht gefor­dert haben – noch vor der Staats­re­gie­rung. Gleich­zei­tig ach­ten wir aber stets dar­auf, dass alle Maß­nah­men wirk­sam, ziel­ge­nau und ver­hält­nis­mä­ßig sind. Des­halb for­dern wir die Betei­li­gung der Par­la­men­te an der Aus­ge­stal­tung des Infek­ti­ons­schut­zes und kri­ti­sie­ren auch Maß­nah­men, die nach­weis­lich unver­hält­nis­mä­ßig oder nicht zweck­mä­ßig sind, wie etwa das Beher­ber­gungs­ver­bot. Wir set­zen uns stets dafür ein, die Akzep­tanz für die gel­ten­den Maß­nah­men zu stär­ken und appel­lie­ren das Pro­blem- und Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein der Bevöl­ke­rung.

Alle künf­ti­gen Ent­schei­dun­gen über die Wei­ter­ent­wick­lung von Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men sol­len ziel­ge­nau, zweck­mä­ßig und nach­hal­tig wir­ken. In der aktu­el­len Situa­ti­on täg­lich stei­gen­der Neu­in­fek­tio­nen müs­sen Maß­nah­men nach­voll­zieh­bar und durch­hal­te­fä­hig sein.“