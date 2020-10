Die Orts­durch­fahrt Sas­s­an­fahrt (Kreis­stra­ße BA 25) war schon lan­ge nicht mehr in einem guten Zustand. Der offen­sicht­li­che Sanie­rungs­rück­stau mit den Set­zun­gen und Bruch­stel­len auf­grund der unzu­rei­chen­den Ober­bau­dich­te und zahl­rei­chen Auf­gra­bun­gen ist auch ohne grö­ße­re Fach­kennt­nis­se offen­sicht­lich. Doch nun ist end­lich Abhil­fe in Sicht.

Vor den Stra­ßen­bau­ar­bei­ten des Land­krei­ses hat­te der Markt Hirschaid umfang­rei­che Tief­bau­maß­nah­men durch­zu­füh­ren. So wur­den 2019 bis 2020 ca. 380 Meter Regen­was­ser­ka­nal mit Anschluss an die Reg­nitz ver­legt. Es muss­ten auch öffent­li­che Was­ser­lei­tun­gen in der Orts­durch­fahrt auf einer Län­ge von 400 Metern aus­ge­tauscht wer­den. Der Kosten­auf­wand liegt hier­für bei rund 1,8 Mil­lio­nen Euro.

Nach erfolg­ter Tief­bau­sa­nie­rung wur­den die Stra­ßen­bau­ar­bei­ten vom Land­kreis Bam­berg für den ersten Abschnitt der St.-Mauritius-Straße von der Pfar­rer-Gareis Stra­ße bis zur Kreu­zung der BA3 mit Aus­bau­ko­sten in Höhe von 1,1 Mil­lio­nen Euro an die Fir­ma HART-Bau (Stett­feld) ver­ge­ben. Die Pla­nun­gen erfolg­ten durch das Inge­nieur­bü­ro Ish Sau­er + Har­rer (Eggols­heim)

Als erster Teil­ab­schnitt wird aktu­ell der Bereich zwi­schen der Ein­mün­dung „Adam-Krapp-Stra­ße/­Neu­gar­ten­stra­ße“ und dem „Röth­weg“ gesperrt und eine Anlie­gerum­lei­tung über die Stra­ße „An der Hut“ aus­ge­wie­sen.

Die gesam­te Aus­bau­län­ge der Orts­durch­fahrt beträgt 1,2 km. Die Stra­ße wird bis auf klei­ne Teil­be­rei­che in einer Brei­te von sechs Metern aus­ge­führt. Im Zuge der gesam­ten Stra­ßen­bau­maß­nah­men wer­den die Neben­flä­chen, z.B. Geh­we­ge, Plät­ze und Ein­mün­dun­gen, durch den Markt Hirschaid über­ar­bei­tet und zusätz­lich der Glas­fa­ser­rohr­aus­bau wei­ter vor­an­ge­bracht. Im Bereich des Kin­der­gar­tens schafft man eine neue Zugangs­si­tua­ti­on und am alten Hoch­be­häl­ter ent­steht ein Con­tai­ner­platz für die Öffent­lich­keit.

Die Maß­nah­men sol­len bis zum Som­mer 2021 durch­ge­führt sein. Anschlie­ßend kommt es zum Aus­bau der Orts­durch­fahrt über die St.-Mauritius-Straße bis zur Sas­s­an­fahr­ter Haupt­stra­ße. Bau­en­de ist die Staats­stra­ße 2260. Eine För­de­rung konn­te nicht bean­tragt wer­den, da es sich um eine rei­ne Sub­stanz­er­hal­tung han­delt und bereits bei­der­sei­ti­ge Geh­stei­ge vor­han­den sind.

In einem zwei­ten Bau­ab­schnitt wer­den wesent­li­che städ­te­bau­li­che Ver­än­de­run­gen zur Ver­bes­se­rung der Neben­flä­chen bzw. der Auf­ent­halts­qua­li­tät von öffent­li­chen Flä­chen und Plät­zen erfol­gen. Die Regie­rung von Ober­fran­ken bezu­schusst die­se Maß­nah­me finan­zi­ell im Rah­men der Städ­te­bau­för­de­rung. Die Bau­ko­sten des zwei­ten Abschnit­tes belau­fen sich auf ca. 1,8 Mil­lio­nen Euro. Die Arbei­ten wer­den bis vor­aus­sicht­lich Sep­tem­ber 2022 andau­ern.

Beim sym­bo­li­schen Spa­ten­stich sprach Land­rat Johann Kalb von der guten Zusam­men­ar­beit mit dem Markt Hirschaid und dank­te dem kreis­ei­ge­nen Tief­bau­amt mit ihrem Lei­ter Micha­el Dot­ter­weich. Hirschaids Bür­ger­mei­ster Klaus Homann bedank­te sich ins­be­son­de­re bei den Sas­s­an­fahr­ter Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für deren Ver­ständ­nis für die aktu­el­len Unan­nehm­lich­kei­ten.

Der öffent­li­che Bus­ver­kehr in der Orts­durch­fahrt Sas­s­an­fahrt wird auf­recht­erhal­ten bzw. ent­spre­chend umge­lei­tet. Die Hal­te­stel­le am Fried­hof kann wei­ter­hin ange­fah­ren wer­den. Für die Anlie­ger ist eine Umlei­tung aus­ge­wie­sen.