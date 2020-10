Steht, wie aktu­ell, die Coro­na-Ampel in Bam­berg auf Rot, gilt auch bei Kur­sen, Füh­run­gen und Vor­trä­gen der VHS Bam­berg Stadt die Mas­ken­pflicht am Platz. Zusätz­lich pau­sie­ren in die­ser Woche bewe­gungs­in­ten­si­ve Gesund­heits­kur­se wie Zum­ba oder Aero­bic. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wer­den indi­vi­du­ell benach­rich­tigt, ob ihre Kur­se betrof­fen sind. Bis Ende Dezem­ber pau­sie­ren zudem Sing­krei­se, Stimm­bil­dungs­kur­se und der Musik­gar­ten.

Eben­falls neu: Der Start des Früh­jahrs­se­me­sters wur­de um sechs Wochen auf den 12. April und damit nach den Oster­fe­ri­en ver­scho­ben. Die Zeit zwi­schen dem Ende des Win­ter­se­me­sters und dem Beginn des Früh­jahrs­se­me­sters soll mit Ver­län­ge­run­gen lau­fen­der Kur­se und neu­en Ein­zel­ter­mi­nen über­brückt wer­den. Infor­ma­tio­nen zu den Ange­bo­ten gibt es immer aktu­ell unter www​.vhs​-bam​berg​.de.