In der Regi­on Bay­reuth gibt es eine Viel­zahl an Ange­bo­ten, die in unter­schied­li­chen Berei­chen auf ver­schie­de­ne Inter­es­sen aus­ge­rich­tet sind. So gibt es eine Fül­le von Ver­an­stal­tun­gen im Sport- und Kul­tur­be­reich, im Gesund­heits­we­sen oder auch im Wis­sen­schafts- und Kom­mu­nal­be­reich.

Lei­der sind die aktu­ell ange­bo­te­nen Ver­an­stal­tun­gen jedoch häu­fig nicht bekannt, kon­kur­rie­ren mit­ein­an­der oder errei­chen nicht die rich­ti­gen Inter­es­sen­ten. Aus die­sem Grund wird ein zeit­ge­mä­ßes, umfas­sen­des und über­sicht­li­ches Infor­ma­ti­ons­por­tal für die Regi­on Bay­reuth ent­wickelt.

Mit den Fra­gen „Was ist denn hier los?“ oder „Alle fei­ern nur du bist nicht da“ wur­den ab Ende 2019 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger unter­schied­li­cher Alters­grup­pen, Kul­tur­schaf­fen­de und Ver­an­stal­ten­de nach ihren Wün­schen, Bedürf­nis­sen und Anfor­de­run­gen für ein moder­nes Infor­ma­ti­ons­por­tal in Work­shops und über eine Online­be­fra­gung ein­ge­bun­den.

Ins­ge­samt haben sich mehr als 850 Per­so­nen an dem Pro­zess betei­ligt. Die Ergeb­nis­se mün­de­ten in einem umfas­sen­den Anfor­de­rungs­ka­ta­log, wel­cher für den Auf­ruf zur Ange­bots­ab­ga­be zur tech­ni­schen Umset­zung mit anspre­chen­dem Design dien­te. Bei der Erstel­lung der Aus­schrei­bungs­un­ter­la­gen wur­de das Regio­nal­ma­nage­ment durch die Pro­jekt­grup­pe Wirt­schafts­in­for­ma­tik Bay­reuth des Fraun­ho­fer-Insti­tuts für Ange­wand­te Infor­ma­ti­ons­tech­nik (FIT) unter­stützt.

Der Ange­bots­auf­for­de­rung folg­ten 15 Unter­neh­men, vier davon wur­den zur Ange­bots­prä­sen­ta­ti­on ein­ge­la­den und durch eine aus Ver­tre­tern von Stadt und Land­kreis Bay­reuth bestehen­den Jury anhand ver­schie­de­ner Aus­wahl­kri­te­ri­en beur­teilt. Die Apps­fac­to­ry GmbH, spe­zia­li­siert auf die Ent­wick­lung und Umset­zung mobi­ler Anwen­dun­gen, mit Sit­zen in Leip­zig, Ham­burg, Erfurt und Mün­chen wur­de nun mit der Umset­zung beauf­tragt. Im Pro­zess soll es vor Ver­öf­fent­li­chung Mög­lich­kei­ten für User-Tests geben. Im Som­mer 2021 wird das neue Por­tal online gehen.

Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger zeig­te sich erfreut über die gro­ße Bereit­schaft der Bevöl­ke­rung vor Ort, sich an der For­mu­lie­rung der Anfor­de­run­gen zu betei­li­gen: „Damit kön­nen wir sicher sein, dass wir den Bedürf­nis­sen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gerecht wer­den.“

Neben der leich­ten Auf­find­bar­keit von Ver­an­stal­tun­gen und den pas­sen­den Infor­ma­tio­nen für jeden über ver­schie­de­ne Kanä­le – egal ob jung oder alt, digi­tal­af­fin oder nicht, Bürger*innen oder Besucher*innen, sol­len Ver­an­stal­ten­de und Kul­tur­schaf­fen­de im Log­in Bereich eine vor­aus­schau­en­de Pla­nungs­mög­lich­keit erhal­ten.

Das Infor­ma­ti­ons­por­tal wird künf­tig alle Infor­ma­tio­nen zu Ver­an­stal­tun­gen der Regi­on Bay­reuth trans­pa­rent dar­stel­len und viel­fäl­ti­ge moder­ne Funk­tio­nen haben. Wei­te­re Modu­le wie bei­spiels­wei­se Mobi­li­täts­in­for­ma­tio­nen, Ticke­ting, zu ver­bin­den­de Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten und Raum­bu­chungs­mög­lich­kei­ten, sol­len in wei­te­ren Pro­jekt­schrit­ten umge­setzt wer­den.

Land­rat Flo­ri­an Wie­der­mann fin­det ins­be­son­de­re die wei­te­re Ent­wick­lung und modu­la­ren Anknüp­fungs­mög­lich­kei­ten span­nend. Damit wird das vor­han­de­ne Ange­bot trans­pa­rent ver­knüpft und leich­ter auf­find­bar.

Die Umset­zung des Por­tals wird geför­dert mit Mit­teln aus dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie mit Mit­teln der Baye­ri­schen Regio­nal­ent­wick­lung. Die Regi­on Bay­reuth konn­te sich im Wett­be­werb um eine Son­der­för­de­rung für regio­na­le Zukunfts­pro­jek­te mit die­sem inno­va­ti­ven Pro­jekt wei­te­re Umset­zungs­mit­tel sichern. Die För­der­quo­te liegt bei 90 Pro­zent.

Die Pro­jekt­lei­te­rin für die Umset­zung ist Eva Rund­holz, Beauf­trag­te für Regio­nal­ent­wick­lung in der Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bay­reuth. Dabei wird sie unter­stützt durch ihre Kol­le­gin der Wirt­schafts­för­de­rung im Land­kreis Bay­reuth, Jana-Lisa Mönch.