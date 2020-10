EGGOLS­HEIM, LKR. FORCH­HEIM. Mehr als 60 Per­so­nen demon­strier­ten in der Nacht zum Mon­tag vor einem Lebens­mit­tel­zen­tral­la­ger in Eggols­heim. Die geplan­te Zusam­men­kunft mel­de­ten die Demon­stran­ten vor­her weder beim Ord­nungs­amt noch bei der Poli­zei an.

Die Ver­samm­lungs­teil­neh­mer demon­strier­ten ab 22 Uhr vor den Zufahr­ten des Lebens­mit­tel­la­gers. Ins­ge­samt 15 Trak­to­ren, die bis zum Ein­tref­fen der Forch­hei­mer Poli­zei vor den Zufahr­ten des Gelän­des stan­den, fuh­ren die Demon­stran­ten nach einer poli­zei­li­chen Auf­for­de­rung weg. Meh­re­re Last­wa­gen konn­ten das Betriebs­ge­län­de zunächst nicht ver­las­sen. Die Demon­stran­ten ver­weil­ten bis gegen 0.30 Uhr vor dem Zen­tral­la­ger.

Die Poli­zei Forch­heim führt Ermitt­lun­gen nach dem Ver­samm­lungs­ge­setz. Ob das Ver­hal­ten der Ver­samm­lungs­teil­neh­mer straf­recht­lich rele­vant ist, wird aktu­ell geprüft.