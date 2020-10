Vor dem Hin­ter­grund stei­gen­der Infek­ti­ons­zah­len in der Regi­on Bay­reuth erwei­tert das gemein­sam von Stadt und Land­kreis Bay­reuth betrie­be­ne Coro­na-Test­zen­trum im Gemein­schafts­haus Aichig in der Kem­nather Stra­ße in Bay­reuth sei­ne Öff­nungs­zei­ten. Testun­gen erfol­gen dort nur nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ga­be unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–2525, die mon­tags bis frei­tags von 8 bis 16 Uhr erreich­bar ist, oder alter­na­tiv unter Mail testcenter.​corona@​stadt.​bayreuth.​de. Das Test­zen­trum selbst ist ab Diens­tag, 27. Okto­ber, von 8 bis 13 Uhr sowie neu auch nach­mit­tags von 13.30 bis 16.30 Uhr geöff­net. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die für sich den Bedarf sehen, sich auf eine Infek­ti­on mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 testen zu las­sen, kön­nen sich hier einen Ter­min geben und sich kosten­frei testen las­sen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten die Betrof­fe­nen bei der tele­fo­ni­schen Ter­min­ver­ga­be.