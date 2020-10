Auf­grund des sich ver­schär­fen­den Coro­na-Infek­ti­ons­ge­sche­hens in der Stadt Bay­reuth muss die öffent­li­che Sit­zung des Behin­der­ten­bei­rats am mor­gi­gen Diens­tag, 27. Okto­ber, um 14 Uhr, im Atri­um in der Schloss­ga­le­rie, abge­sagt wer­den. Wir bit­ten um Ver­ständ­nis für die­se Ent­schei­dung.