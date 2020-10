Rege­lun­gen für Kin­der­ta­ges­stät­ten wer­den am Mon­tag bespro­chen und kom­mu­ni­ziert

Auch am Sonn­tag gab es in Stadt und Land­kreis allein bis gegen Mit­tag 25 Neu­in­fek­tio­nen. Zwei wei­te­re Bil­dungs­ein­rich­tun­gen sind von Infek­tio­nen betrof­fen, sodass meh­re­re Dut­zend Klas­sen­ka­me­ra­den in Qua­ran­tä­ne und gete­stet wer­den müs­sen.

Nach­dem die Coro­na-Ampel für Stadt und Land­kreis inzwi­schen auf rot steht, gibt es spe­zi­el­le Ein­schrän­kun­gen für Kin­der­ta­ges­stät­ten. Am Mon­tag, 26. Okto­ber, kön­nen die Ein­rich­tun­gen noch im Nor­mal­be­trieb betrie­ben wer­den. Stadt und Land­kreis wer­den am Mon­tag das wei­te­re Vor­ge­hen bespre­chen und dann die Ein­rich­tun­gen und die Öffent­lich­keit infor­mie­ren.