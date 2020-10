Sie­ben-Tage-Inzi­denz­wert stieg am 24.10.2020 auf über 35 und am 25.10.2020 auf über 50

Nach­dem bereits am Mitt­woch (21.10.) der Land­kreis Bam­berg den 7‑Ta­ges-Inzi­denz-Wert von 35 über­schrit­ten hat und auch in der Stadt Bam­berg die Warn­stu­fe „gelb“ am 24.10.2020 erreicht wur­de, lie­gen nun sowohl Stadt, als auch Land­kreis Bam­berg über dem Wert von 50. Das Robert-Koch-Insti­tut mel­det für den 25.10.2020 einen Wert von 53,0 pro 100.000 Ein­woh­nern. ⃰ innen für die Stadt Bam­berg und von 54,4 für den Land­kreis Bam­berg. Damit wer­den vor allem pri­va­te Ver­an­stal­tun­gen noch­mals ein­ge­schränkt und die Mas­ken­pflicht aus­ge­wei­tet. Von 22 bis 6 Uhr gel­ten eine Sperr­stun­de sowie ein Alko­hol­ver­kaufs­ver­bot und ein Kon­sum­ver­bot auf bestimm­ten Plät­zen.

Nach der Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung gel­ten daher nun in der Stadt Bam­berg ab 26.10.2020 fol­gen­de Rege­lun­gen:

Es besteht eine Mas­ken­pflicht… im ÖPNV

beim Ein­kau­fen.

auf durch die Stadt noch per All­ge­mein­ver­fü­gung fest­zu­le­gen­den stark fre­quen­tier­ten Plät­zen, vor­aus­sicht­lich also in der gesam­ten Fußgän­ger­zone, von der Ket­ten­brücke über die Obe­re Brücke und Karolinen­straße bis zum Dom­platz sowie wei­te­re innen­stadt­na­he Berei­che, wie bspw. Obe­re Sand­stra­ße, Unte­re Brücke, Austra­ße und Lan­ge Stra­ße. Die All­ge­mein­ver­fü­gung soll am Mon­tag erlas­sen wer­den. Zusätz­lich wer­den dann auch noch Hin­weis­schil­der auf die Mas­ken­pflicht ange­bracht.

in Schu­len aller Jahr­gangs­stu­fen auch am Platz

in Kitas, Hor­ten, Heil­päd­ago­gi­schen Tages­stät­ten und Tagespflege­stellen für das Per­so­nal; zudem sind dort feste Grup­pen zu bil­den

am Arbeits­platz über­all dort, wo der Min­dest­ab­stand von 1,5 m nicht ein­ge­hal­ten wer­den kann (z. B. Fahr­stüh­le, Flu­re, Kan­ti­ne – mit Aus­nahme der Ein­nah­me des Essens – und Ein- bzw. Aus­gän­ge).

in Frei­zeit­ein­rich­tun­gen und Kul­tur­stät­ten (z. B. Thea­tern, Kinos, für Zuschau­er sport­li­cher Ver­an­stal­tun­gen) ab sofort auch am Platz.

bei Tagun­gen und Kon­gres­sen ab sofort auch am Platz. Kon­takt­be­schrän­kung: Es dür­fen sich maxi­mal 5 Per­so­nen oder 2 Haus­hal­te tref­fen. Dies gilt… für den gemein­sa­men Auf­ent­halt im öffent­li­chen Raum.

im öffent­li­chen Raum. für Tref­fen in pri­vat genutz­ten Räu­men bzw. Grund­stücken.

in pri­vat genutz­ten Räu­men bzw. Grund­stücken. für pri­va­te Fei­ern (wie Hoch­zeits- oder Geburts­tags­fei­ern oder ähnli­che Fei­er­lich­kei­ten) – unab­hän­gig vom Ort der Ver­an­stal­tung.

(wie Hoch­zeits- oder Geburts­tags­fei­ern oder ähnli­che Fei­er­lich­kei­ten) – unab­hän­gig vom Ort der Ver­an­stal­tung. Die­se Beschrän­kung gilt auch in der Gastro­no­mie. Alko­hol­ver­bot auf öffent­li­chen Plät­zen in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr. Die­se wer­den eben­falls noch mit einer All­ge­mein­ver­fü­gung fest­ge­legt. Ver­kaufs­ver­bot von Alko­hol an Tank­stel­len und ande­ren Ver­kaufs­stel­len (z. B. Kios­ke) von 22 Uhr bis 6 Uhr. Sperr­stun­de in der Gastro­no­mie von 22 Uhr bis 6 Uhr (Aus­nah­me: Abga­be und Lie­fe­rung von mit­nah­me­fä­hi­gen Spei­sen oder nichtalkoholi­schen Geträn­ken)

Info-Hot­lines:

Land­rats­amt Bam­berg / Staatl. Gesund­heits­amt: 0951 85–9722

Mo – Fr 9–15 Uhr

Sa –So 10–13 Uhr

Bür­ger­te­le­fon der Stadt Bam­berg: 0951 87–2525

Mo – Fr 9–14 Uhr

Coro­na-Hot­line der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung: 089 122 220

Mo – Fr 8–18 Uhr

Sa. 10–15 Uhr

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke appel­liert an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger: „Jetzt ist gegen­sei­ti­ge Rück­sicht­nah­me und Vor­sicht erste Bür­ger­pflicht: für die Bewoh­ner von Hei­men und Pflegeein­richtungen, für Risi­ko­pa­ti­en­ten, aber auch für unse­re Wirt­schaft und unse­re Schu­len und Kinderein­richtungen. Schüt­zen Sie sich und Ihre Näch­sten. Neh­men Sie Ihre Ver­ant­wor­tung ernst: Es kommt jetzt auf jeden Ein­zel­nen an“.

Auch Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp schätzt die Lage kri­tisch ein: „Wir wol­len die Wirt­schaft schüt­zen und Schu­len und Betreu­ungs­mög­lich­kei­ten offen­hal­ten. Wir ste­hen an einer Schlüssel­stelle für die wei­te­re Ent­wick­lung der Pan­de­mie: Bit­te hal­ten Sie Abstand, tra­gen Sie Mas­ke und blei­ben Sie gesund!“

Für KiTas und Schu­len bleibt es für mor­gen, Mon­tag, 26.10.2020, beim Regel­be­trieb; zu wei­te­ren Maß­nah­men wer­den sich Gesund­heits­amt und Stadt Bam­berg mor­gen abstim­men.

Die Stadt­spit­ze weist noch ein­mal dar­auf hin, dass der Ver­kauf und die Abga­be von alko­ho­li­schen Geträn­ken inner­halb des Gel­tungs­be­reichs der All­ge­mein­ver­fü­gung (Sand­ge­biet, Unte­re Brücke, Obe­re Brücke, Obst­markt, Gabel­mann) von Frei­tag auf Sams­tag, Sams­tag auf Sonn­tag sowie vor einem gesetz­li­chen Fei­er­tag ab 20.00 Uhr wei­ter­hin unter­sagt bleibt.

Soll­te der auf­stei­gen­de Trend der Coro­na-Infek­ti­ons­zah­len gestoppt wer­den kön­nen, wür­den die jeweils gel­ten­den Rege­lun­gen auch bei Unter­schrei­ten eines Schwel­len­wer­tes wei­te­re sechs Tage gül­tig blei­ben, um eine Sta­bi­li­sie­rung der Ent­wick­lung sicher zu stel­len.

⃰ Bit­te beach­ten Sie: die vor­ab gemel­de­ten Zah­len des LGL gaben Stand 24.10. eine 7‑Ta­ge-Inzi­denz für die Stadt Bam­berg von 34,90 Fäl­len pro 100.000 Ein­woh­nern an. Wir sind aller­dings vom Mini­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge ange­hal­ten wor­den, die Zah­len vom RKI (Robert Koch Insti­tut) oder LGL (Baye­ri­sches Lan­des­amt für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit) zugrun­de zu legen, die den höhe­ren Wert ange­ben. Daher stüt­zen wir uns auf die Zah­len des RKI und gehen von einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz am 24.10. von 36,20 und am heu­ti­gen 25.10. von 53,00 für Bam­berg Stadt aus.