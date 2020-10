ZELL IM FICH­TEL­GE­BIR­GE, LKR. HOF. Bis­lang unbe­kann­te Täter stie­gen in der Nacht zum Frei­tag in das Gebäu­de einer Fen­ster­bau­fir­ma ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeu­gen.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen gelang­ten die Ein­bre­cher in der Zeit von Don­ners­tag­abend, 18 Uhr, bis Frei­tag­mor­gen, 5.45 Uhr, über eine gewalt­sam geöff­ne­te Tür in das Gebäu­de der Fir­ma in der Rei­ners­reu­ther Stra­ße. Dort beschä­dig­ten sie wei­te­re Türen, um sich Zutritt zu den Büro­räu­men des Hand­werks­be­trie­bes zu ver­schaf­fen. Die bis­lang Unbe­kann­ten ver­wü­ste­ten sämt­li­che Räum­lich­kei­ten und durch­wühl­ten die­se nach Wert­sa­chen. Mit Bar­geld in Höhe eines mitt­le­ren, vier­stel­li­gen Euro­be­tra­ges flüch­te­ten die Täter und hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von etwa 30.000 Euro.

Zeu­gen, die von Don­ners­tag­abend bis Frei­tag­mor­gen ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen in der Rei­ners­reu­ther Stra­ße gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 in Ver­bin­dung zu set­zen.