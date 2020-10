Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG hat je 5.000 Euro an den Sozi­al­la­den der Cari­tas in Forch­heim und das Josefsläd­la der Cari­tas in Bam­berg gespen­det. Gre­gor Schel­ler, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG über­gab die Schecks an Alfons Gal­ster, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Cari­tas Forch­heim, Tobi­as Späth, Geschäfts­füh­rer und Georg Ries, ehren­amt­li­cher Vor­stand­sit­zen­der der Cari­tas im Land­kreis Bam­berg. „Als Regio­nal­bank füh­len wir uns ver­ant­wort­lich für die Men­schen in unse­rer Hei­mat. Gera­de in her­aus­for­dern­den Zei­ten wie der jet­zi­gen Coro­na­kri­se wol­len wir die Men­schen unter­stüt­zen, die wenig Mit­tel für ihren Lebens­un­ter­halt zur Ver­fü­gung haben.“ Die Der Sozi­al­la­den in Forch­heim und das Josefsläd­la in Bam­berg bie­ten gün­sti­ge Lebens­mit­tel-Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten für Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men.