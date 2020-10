Ver­ant­wort­li­che in der Kin­der- und Jugend­ar­beit sehen Bedarf – Wich­ti­ge Inhal­te wer­den Schü­lern im gan­zen Land­kreis ver­mit­telt

Ste­gau­rach. In der Grund- und Mit­tel­schu­le Ste­gau­rach stell­te der Kin­der­schutz­bund, Kreis­ver­band Bam­berg, am 21.10.2020 sein neu­es Heft „AGI fin­det Freun­de“ vor, das Kin­dern das The­ma „Gesun­des Essen und Bewe­gung“ spie­le­risch näher­brin­gen soll. Vor Ver­ant­wort­li­chen aus der Kin­der- und Jugend­ar­beit in Ste­gau­rach und im Land­kreis Bam­berg freu­te sich die Vor­sit­zen­de des Kin­der­schutz­bun­des Bam­berg Anne­ro­se Acker­mann, das Buch ab sofort an alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Land­kreis Bam­berg ver­tei­len zu kön­nen.

„In Ste­gau­rach fin­den Sie zu dem The­ma „Bes­se­res Essen und rich­ti­ge Bewe­gung“ offe­ne Türen“, erklär­te Zwei­ter Bür­ger­mei­ster von Ste­gau­rach Bernd Fricke bei sei­ner Begrü­ßung. Momen­tan arbei­te die Gemein­de dar­an, das Mit­tag­essen in der Offe­nen Ganz­tags­schu­le und wei­te­ren Kin­der­ein­rich­tun­gen in Ste­gau­rach auf selbst und frisch gekoch­tes Essen umzu­stel­len. Als Psy­cho­the­ra­peut wis­se er zudem um die „tol­le prä­ven­ti­ve Arbeit“ des Kin­der­schutz­bun­des Bam­berg. Stell­ver­tre­ten­der Land­rat Bru­no Kell­ner, zugleich Vor­sit­zen­der des Jugend- und Fami­li­en­aus­schus­ses, beton­te eben­falls, wie wert­voll das Buch des Kin­der­schutz­bun­des Bam­berg für die Fami­li­en im Land­kreis sein kön­ne. Der Etat für Jugend- und Fami­li­en­an­ge­le­gen­hei­ten im Land­kreis Bam­berg stei­ge zudem ste­tig, „aber das ist gut ange­leg­tes Geld“, so Kell­ner – und dazu gehör­ten auch Pro­jek­te wie „AGI fin­det Freun­de“, das kom­plett über Spen­den finan­ziert wur­de. Ent­wickelt hat sich das The­men­heft nicht zuletzt dar­aus, dass der Kin­der­schutz­bund bereits in zwei Schu­len in Bam­berg mit einem betreu­ten gesun­den Früh­stück Bewusst­sein für gesun­de Ernäh­rung schafft.

Der Rek­tor der Grund- und Mit­tel­schu­le Ste­gau­rach Clau­dio Pütz freu­te sich, dass das The­men­heft in „sei­ner“ Schu­le vor­ge­stellt wur­de: „Auch bei uns in Ste­gau­rach braucht es in eini­gen Klas­sen Unter­stüt­zung in die­ser Hin­sicht. Dank die­ser Öffent­lich­keits­ar­beit im nie­der­schwel­li­gen Bereich kön­nen sicher wich­ti­ge Inhal­te den 325 Kin­der an die­ser Schu­le ver­mit­telt wer­den“, so Pütz.

Zur Ver­tei­lung des neu­en AGI Hef­tes mit Rezep­ten, Rät­seln und vie­len Aus­mal­bil­dern wol­len auch Simo­ne Küff­ner, Lei­te­rin der Offe­nen Ganz­tags­schu­le Ste­gau­rach, und Mat­thi­as Gens­ner, Pro­jekt­ko­or­di­na­tor von iSo e.V., bei­tra­gen. iSo e.V. hat da als Trä­ger von 15 Ganz­tags­schu­len im Land­kreis Bam­berg, dar­un­ter die OGTS in Ste­gau­rach, beste Mög­lich­kei­ten.