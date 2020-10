Kulm­bach – Jetzt heißt es schnell sein, denn die Advents­ka­len­der-Lose des ört­li­chen Rota­ry Clubs sind von Jahr zu Jahr frü­her ver­grif­fen. 5.000 Stück bringt der Club jähr­lich in Umlauf und sorgt so für finan­zi­el­le Unter­stüt­zung zahl­rei­cher Kin­der- und Jugend­hil­fe­pro­jek­te in Kulm­bach und Umge­bung. „Dank lang­jäh­ri­ger und groß­zü­gi­ger Spon­so­ren konn­te das Kalen­der-Pro­jekt auch 2020 ver­wirk­licht wer­den. Seit Beginn im Jahr 2011 konn­ten wir unse­re Kalen­der­lo­se stets kom­plett ver­kau­fen. Das wol­len wir die­ses Jahr auch wie­der errei­chen!“, sagt Rota­ry-Kulm­bach-Prä­si­dent Andre­as Kunz zum Ver­kaufs­start.

Kin­der- und Jugend­pro­jek­te als Haupt­ge­win­ner

„Die beein­drucken­de Sum­me von 160.000 Euro hat der Club aus dem Los­ver­kauf bis­her in Pro­jek­te gesteckt, die Kin­der und Jugend­li­chen unse­rer Hei­mat hel­fen. Dar­auf kön­nen auch die Kulm­ba­cher und Kulm­ba­che­rin­nen stolz sein, die unse­re Lose jedes Jahr erwer­ben“, sagt Andre­as Kunz. Das Akqui­rie­ren von Prei­sen und Spon­so­ren beginnt für das Orga­ni­sa­ti­ons­team um Ste­phan Gim­pel-Hen­ning immer schon im Früh­ling. „Ein Ein­satz, der sich lohnt“, sagt Gim­pel-Hen­ning mit Blick auf die Erfol­ge: Durch den Kalen­der­ver­kauf im ver­gan­ge­nen Jahr hat Rota­ry Kulm­bach bei­spiels­wei­se den Jugend­work­shop der Som­mer­kunst­wo­chen, die Fach­kli­nik Hutsch­dorf zur Anschaf­fung neu­er Sport­ge­rä­te, das Schul­gar­ten­pro­jekt der Pesta­loz­zi-Grund­schu­le und die evan­ge­li­sche Jugend unter­stüt­zen kön­nen.

Der größ­te Zuwen­dungs­emp­fän­ger war im ver­gan­ge­nen Jahr die Geschwi­ster-Gum­mi-Stif­tung für ihr Pro­jekt „fit für kids“ mit einer Spen­den­sum­me von 10.000 Euro.

Gewin­nen und dabei Gutes tun

Für fünf Euro hat man die Chan­ce auf einen von fast 180 Prei­sen im Gesamt­wert von über 16.000 Euro. Hin­ter jedem Tür­chen ver­stecken sich meh­re­re Gewin­ne, die am jewei­li­gen Tag ver­ge­ben wer­den, wie z. B. ein Tan­dem­flug, Thea­ter­kar­ten, Haupt­tri­bü­nen­kar­ten für ein Heim­spiel des 1. FCN und zahl­rei­che Gut­schei­ne ört­li­cher Händ­ler und Gastro­no­men. Gewon­nen hat der­je­ni­ge, des­sen Los-Num­mer, die auf der Vor­der­sei­te des Kalen­der-Loses steht, mit einer für die­sen Tag aus­ge­lo­sten Num­mer über­ein­stimmt. Wel­che Num­mern gewon­nen haben, wird täg­lich in der Baye­ri­schen Rund­schau, der Fran­ken­post Aus­ga­be Kulm­bach-Stadt­stein­ach, auf der Inter­net­sei­te www​.rota​ryclub​-kulm​bach​.de und auf www​.face​book​.com/​r​o​t​a​r​y​k​u​l​m​b​ach ver­öf­fent­licht.

Das Kalen­der­los zu 5,- Euro ist ab 24.10.2020 hier erhält­lich:

Apo­the­ke im Fritz

Auto­tech­nik Hahn

Buch­hand­lung Fried­rich

Buch­hand­lung Rupprecht

Der Blaue Laden

Katz & Katz

Kra­nich-Apo­the­ke

Obe­re Apo­the­ke

Rei­se­bü­ro Schaf­franek

Schnei­der Högen

Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach

Stadt­park Apo­the­ke

Stern Apo­the­ke

am Frei­tag, 13. Novem­ber von 14:00 – 18:00 Uhr sowie am Sams­tag, 14. Novem­ber von 9:00 – 14:00 Uhr bei REWE Hollweg und Ede­ka Seidl, am 14. Novem­ber zwi­schen 8:30 und 12:30 Uhr auch auf dem Markt­platz

Bestel­lun­gen ab zehn Stück, z.B. für Fir­men oder im Freun­des­kreis, sind per Mail an rzietz@​hotmail.​com mög­lich.

