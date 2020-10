Durch­at­men – und ein­fach sein dür­fen

Der Hospiz­ver­ein Bay­reuth und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk ver­an­stal­ten einen gemein­sa­men Oasen-Nach­mit­tag für Men­schen in Trau­er am Sams­tag, 14. Novem­ber ab 15 Uhr. Der Tod eines gelieb­ten Men­schen bringt alles ins Wan­ken und kostet in allen Lebens­be­rei­chen viel Kraft. Des­we­gen soll die­ser Nach­mit­tag unter Lei­tung der Trau­er­be­glei­te­rin Andrea Eichen­mül­ler dazu ein­la­den, ein­fach da zu sein mit dem, was gera­de ist – sich Zeit zum Erin­nern, für die Trau­er, für Gesprä­che und Ent­span­nung sowie Acht­sam­keit mit sich selbst zu neh­men.