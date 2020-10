Mit ihrem neu­en Stadt­rats­an­trag stellt die Kli­ma­li­ste genau das zur Dis­kus­si­on was sich laut einer Umfra­ge des Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tuts „You­Gov“ die Mehr­heit der Deut­schen wün­schen: Ein Ver­bot von Feu­er­werks­kör­pern im Innen­stadt­ge­biet. Statt­des­sen soll es eine zen­tral statt­fin­den­de Laser­show geben, die die Bürger*innen von zu Hau­se aus beob­ach­ten kön­nen.

Für die Ver­än­de­rung der Regeln spre­chen dabei viel­fäl­ti­ge Grün­de:

Zum einen sind gesund­heit­li­che wie auch Umwelt­fak­to­ren nicht zu ver­nach­läs­si­gen. Neu­jahr ist die Fein­staub­be­la­stung in Städ­ten so hoch wie an kei­nem ande­ren Tag im Jahr. Bis zu 4000 Mikro­gramm Fein­staub wer­den laut Umwelt­bun­des­amt in einem Kubik­me­ter Luft gemes­sen, was mehr als hun­dert Mal so hoch ist, wie der Jah­res­durch­schnitt. Fein­staub kann dabei die Atem­we­ge schä­di­gen und Herz-Kreis­lauf-Pro­ble­me ver­ur­sa­chen. „Nicht zu ver­nach­läs­si­gen sind auch die Unmen­gen an Müll nicht, die durch das Zün­deln ent­ste­hen. Die Ver­schmut­zung der Stra­ßen an Neu­jahr ist fürch­ter­lich“, so Moni­ka Weiß von der Kli­ma­li­ste Erlan­gen. „Für die Rei­ni­gung der Stra­ßen, die ent­stan­de­nen Sach­schä­den und die Feu­er­wehr­ein­sät­ze ent­ste­hen dabei für die Stadt Erlan­gen auch noch mas­si­ve Kosten.“, ergänzt Pau­lus Guter.

Die Kli­ma­li­ste erläu­tert, dass auch aus Tier­schutz­grün­den ein Ver­bot von Feu­er­werk in Innen­städ­ten Sinn macht. Nicht nur Haus­tie­re wer­den durch den Lärm und die grel­len Blit­ze in Angst und Panik ver­setzt, ins­be­son­de­re Vögel kön­nen oft nur in die Höhe flüch­ten, wenn Ihnen der Rück­zugs­ort genom­men wird. Dort flie­gen sie dann bis zur voll­kom­me­nen Erschöp­fung umher.

Hin­zu kommt, dass ange­sichts der aktu­el­len Coro­na-Pan­de­mie müs­sen Zusam­men­künf­te vie­ler Per­so­nen ohne­hin ver­mie­den wer­den. Ein Feu­er­werks­ver­bot trägt dazu sicher bei.

Doch ganz ohne Ersatz, geht es nicht: Die Kli­ma­li­ste schlägt daher eine Alter­na­ti­ve vor, die in ande­ren Städ­ten schon durch­aus gang und gäbe ist. Eine Laser­show! Die bay­ri­sche Stadt Lands­hut hat das schon 2019 durch­ge­führt und gro­ße Reso­nanz bei den Bürger*innen dafür erzielt.